Nécessité d’une révision globale du secteur des médias, distribution équitable des investissements dans les régions, situation critique des ressortissants marocains au Mozambique, entre autres problématiques abordées par les deux Groupes d’opposition

10/01/2025

Réserver une partie du soutien en question à l’amélioration de la situation des journalistes et au développement des programmes de leur formation.

Assurer le soutien à la production nationale et renforcer la transperce en matière de sélection des sociétés de production extérieure.

Mette en place un fonds spécial pour le soutien des mutations numériques dans les institutions de presse.

Pour sa part, la députée parlementaire, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Ennezha Abakrim, a adressé au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, une question écrite circonstancielle se rapportant à la situation critique qu’endure la communauté marocaine au Mozambique du fait de la détérioration du contexte sécuritaire dans ce pays, d’autant que ce dernier a connu une affluence importante sur son territoire de migrants marocains au cours de ces dix dernières années dont le plus grand effectif est constitué de personnes originaires de la région de Souss-Massa, en particulier la circonscription d’Anzi de la province de Tiznit, s’adonnant aux activités de commerce et de services, notamment la restauration.

Les services de votre département disposent-ils d’un recensement exhaustif des effectifs marocains au Mozambique avec leurs données personnelles.

Quelle est l’évaluation de votre département de la conjoncture sévissant dans ce pays.

Quelles sont les mesures prises par les services de votre ministère concernant l’information autour des précautions et dispositions susceptibles de les orienter et les assister et quelle est la structure établie par votre département pour venir en aide aux ressortissants marocains.

Quelles dispositions ont été prises par les services de votre département en concertation avec les autorités du Mozambique pour la protection et la préservation des intérêts de nos compatriotes établis dans ce pays.

Quelle action a été accomplie par vos services pour rehausser le niveau de représentativité diplomatique de notre pays au Mozambique aux fins de rapprocher l’administration marocaine de nos ressortissants concernés par cette situation déplorable.

Les deux Groupes de l’opposition ittihadie aux institutions parlementaires, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, poursuivent leur mission de suivi et de contrôle de l’action du gouvernement quant à la gestion des affaires publiques et au traitement des problématiques relatives au quotidient des citoyens.Ainsi dans sa conception d’une vision globale de la réforme du secteur de la presse et des médias, le député parlementaire usfpéiste Omar Aânane a abordé dans son intervention d’importantes problématiques autour de ce secteur vital et déterminant dans le développement économique, social et culturel de la société marocaine.Le député ittihadi a souligné, de prime abord, que la presse solide et efficiente, est le pilier essentiel de l’édification d’une société démocratique tout en mettant l’accent sur l’impératif d’une réforme globale de ce secteur à même de consolider son rôle dans le développement, la préservation du pluralisme culturel et l’enracinement des valeurs de la démocratie.S’agissant du soutien public prodigué à la presse, Omar Aânane a relevé l’absence de critères clairs et transparents en matière de distribution des subventions, ce qui occasionne, entre autres, la marginalisation des médias régionaux et locaux en dépit de l’importance de leur rôle dans la couverture des problématiques du développement local.Là-dessus, le parlementaire usfpéiste a mis en avant l’importance cruciale de l’investissement dans le processus de mutation numérique, indiquant, à cet égard, que l’actuel soutien gouvernemental ne concerne que les modèles classiques tels que la presse écrite…Par ailleurs, concernant le pôle de la presse audiovisuelle publique, le député Aânane a déploré l’indigence de la teneur de ses prestations, mais aussi des productions étrangères qui ne reflètent nullement l’identité nationale…Et de présenter un certain nombre de suggestions dont les plus importantes se schématisent ainsi :La députée ittihadie Abakrim a indiqué, à cet égard, que les Marocains du Mozambique se débattent dans les difficultés engendrées par la posture pionnière de leur migration dans ce pays africain. La situation lamentable dans laquelle ils pâtissent, développe-t-elle, est due également à l’absence de liaisons aériennes entre le Maroc et le Mozambique De même qu’à l’inexistence de représentation diplomatique et consulaire marocaine dans ce pays.A cet effet, la parlementaire usfpéiste, compte tenu de toutes ces données, a ainsi questionné le responsable gouvernemental compétent :D’autre part, le conseiller parlementaire, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers, Ismaël Al Alaoui, lors de la séance tenue ce mardi 6 janvier 2025, a mis en avant l’importance que revêt la garantie d’une distribution équitable des investissements dans les différentes régions du Royaume, considérant qu’elle constitue « un pilier essentiel de la réalisation du développement global et durable conformément aux Hautes orientations Royales ».Le parlementaire ittihadi a observé que la distribution équitable et équilibrée des investissements contribue à consolider la justice sociale et spatiale et à contenir l’exode interne tout en assurant la solidarité sociale, en évoquant l’exemple de la région de Drâa-Tafilalt du fait que cette dernière se présente comme l’une de celles qui requièrent une attention particulière en dépit de ses importantes potentialités naturelles et touristiques.Le conseiller usfpéiste a enchaîné en indiquant que cette région est confrontée à des défis majeurs du fait de la succession de vagues de sécheresse ayant impacté le secteur agricole et occasionné la hausse du taux de chômage. « Et cela nécessite la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement globale tenant en compte les particularités de la région », a-t-il clamé en appelant au développement de projets dans le domaine du tourisme environnemental intégré s’appuyant sur les spécificités de la région…