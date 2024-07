Nawal El Moutawakil 'fière’’ d’être réélue vice-présidente du CIO

28/07/2024

L'ancienne championne olympique marocaine Nawal El Moutawakil a exprimé, vendredi, sa ‘’fierté’’ d’être réélue vice-présidente du Comité international olympique (CIO) et formé le vœu de voir le Maroc récolter un maximum de médailles aux Jeux olympiques d’été de Paris 2024.



"Je suis fière d’être réélue vice-présidente du Comité international olympique. C’est une fierté pour le Maroc et tous les sportifs de mon pays", a–t-elle affirmé dans une déclaration à la MAP.



Mme El Moutawakil a été élue pour un mandat de quatre ans, au deuxième jour des travaux de la 142ème session du comité réuni à Paris, en reconnaissance de son ‘’engagement et de ses nombreuses contributions et réalisations dans le domaine du sport’’.



Ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme El Moutawakil a officié au sein de grandes institutions sportives internationales, notamment l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF), le Comité international des jeux de la Francophonie, puis au sein du CIO en tant que vice-présidente (2012-2016).



“Je remercie les collègues du CIO qui ont placé leur confiance en ma personne, à leur tête le président du Comité international. C’est un honneur et une responsabilité de porter haut les valeurs du mouvement olympique”, s’est-elle réjouie.



Interrogée sur la participation marocaine aux Jeux olympiques d’été de Paris 2024, Mme El Moutawakil a affirmé qu’elle souhaite “qu’une Marocaine ou un Marocain puisse remporter une médaille lors de ces jeux”.



“L’équipe olympique marocaine comprend des athlètes talentueux et des champions qui peuvent réaliser de belles performances et sur lesquels repose l’espoir de tous les Marocains”, a-t-elle ajouté.



La vice-présidente du CIO a, par ailleurs, rappelé l’évolution qu’a connue la participation de la femme aux Jeux olympiques, notant que c’est la première fois dans l’histoire de ces jeux que l’on atteint la parité homme-femme.



Outre Mme El Moutawakil, le CIO a également procédé à l’élection de l’Argentin Gerardo Werthein en tant que vice-président. Huit nouveaux membres, quatre femmes et quatre hommes, ont également rejoint le Comité.