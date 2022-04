Navas évoque une “situation compliquée” en raison de la concurrence au PSG

21/04/2022

Le gardien Keylor Navas a reconnu une "situation compliquée" au Paris SG en raison de la rotation pratiquée avec son concurrent Gianluigi Donnarumma, affirmant mercredi qu'il fallait "que ça change".



"J'ai une très bonne relation avec +Gigio+, je veux jouer tous les matches, c'est une situation compliquée", a dit le portier costaricien de 35 ans sur Canal+ après la victoire 3-0 en Ligue 1 à Angers, où il était titulaire.



"Je suis heureux à Paris, mais il faut que ça change", a ajouté le gardien, arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid.



L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino alterne entre les deux gardiens internationaux, sans établir une hiérarchie claire.



"Il y aura sûrement une autre gestion l'année prochaine", a dit le technicien, qui ne sera peut-être plus sur le banc la saison suivante (il lui reste un an de contrat, NDLR).



"La concurrence a été bonne, a poursuivi l'Argentin, mais le futur sera sûrement écrit dans des circonstances différentes. C'est clair que Keylor comme +Gigio+ veulent jouer plus."



"Aucun club au monde n'a vécu une telle situation avec deux gardiens numéros un de ce niveau", a ajouté Pochettino.

Gianluigi Donnarumma, 23 ans, est arrivé l'été dernier en provenance de l'AC Milan, où il était en fin de contrat, dans la foulée du titre remporté avec l'Italie à l'Euro.