Nasser Bourita tient des entretiens bilatéraux avec ses homologues éthiopien et malawite

En marge de la 43ème Session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine

16/07/2023

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a tenu, jeudi à Nairobi, des entretiens bilatéraux avec ses homologues éthiopien et malawite.



M. Bourita, qui conduit une importante délégation prenant part à la 43ème Session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), s'est entretenu avec le vice-Premier ministre et ministre éthiopien des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen Hassen, des moyens de développer les relations bilatérales dans différents domaines.



Le ministre marocain a eu également une entrevue avec la ministre malawite des Affaires étrangères, Nancy Tembo, durant laquelle les deux responsables ont passé en revue les liens de coopération bilatérale et examiné les perspectives de renforcement de ces relations.



Les entretiens, qui ont eu lieu en présence notamment de l’ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, et de l’ambassadeur du Maroc à Nairobi, Abderrazzak Laassel, ont eu lieu en marge de la 43ème Session du Conseil exécutif de l'UA qui s’est tenue à Nairobi du 13 au 14 juillet.



Cette session est consacrée notamment à l'examen du rapport de la 46ème Session ordinaire du Comité des représentants permanents (CORP), ainsi que du rapport du Secrétariat de la zone de Libre-échange continental Africaine (ZLECAF) sur la mise en œuvre de la zone et du thème de l’année 2023 (Année de la ZLECAF : accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine).



La réunion examine également les rapports des Comités du Conseil exécutif et des comités ad hoc, la stratégie et le cadre d’orientation des partenariats de l’UA, ainsi que les questions relatives à l’environnement, au changement climatique et à l’économie bleue, avec un accent particulier sur les défis et les perspectives pour l’intégration en Afrique.



La 43ème Session est aussi l'occasion d'examiner la question de la réforme institutionnelle de l’UA, ainsi que la note conceptuelle et la feuille de route du thème de l’année 2024 de l’UA sur l’éducation.