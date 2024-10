Nasser Bourita s’entretient avec une délégation sud-africaine de l'ANC et des Sénateurs américains

08/10/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu lundi à Rabat, avec une délégation sud-africaine, conduite par le vice-président du Comité des relations internationales du Congrès national africain (ANC), Obed Bapela.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de ces entretiens, M. Bapela a appelé à une intensification des relations économiques et commerciales entre son pays et le Maroc.

Le responsable sud-africain, également membre du Comité exécutif de l’ANC, a invité dans ce sens les entreprises marocaines à investir en Afrique du Sud à l’instar de nombreuses compagnies sud-africaines, qui, selon lui, sont déjà implantées au Maroc.



Au niveau multilatéral, M. Bapela s’est félicité du retour du Maroc au cénacle africain, un espace où les deux pays "pourront travailler ensemble pour relever les défis auxquels fait face l’Afrique".



Sur un autre registre, le vice-président du Comité des relations internationales au sein de l’ANC a rappelé le soutien apporté par le Maroc à la lutte de l’Afrique du Sud pour l’indépendance, ajoutant que le Royaume a été parmi les premiers pays visités en 1994 par le leader sud-africain Nelson Mandela après l’indépendance de son pays pour exprimer ses remerciements au peuple marocain pour sa contribution à la libération de l’Afrique du Sud et explorer les moyens de renforcer davantage les relations bilatérales.



Nasser Bourita s’est entretenu également lundi à Rabat avec une délégation de sénateurs américains. Dans une déclaration à la presse à l'issue de ces entretiens, le sénateur Jerry Moran (de l’État du Kansas) a mis en avant le leadership de SM le Roi Mohammed VI, soulignant le rôle important que joue le Maroc dans la promotion de la paix dans la région et dans le monde.



"Il est très important pour les Etats-Unis d'avoir les liens les plus étroits et les meilleures relations avec le Maroc", a déclaré le responsable américain, qualifiant le Royaume de "pourvoyeur" de stabilité et de paix dans le monde.



M. Moran a également exprimé la "gratitude" de son pays pour "la manière dont le Maroc s'active dans le monde" en quête de "consensus pour rassembler les peuples".

Il a aussi appelé à renforcer les liens de coopération avec le Royaume afin "d’exporter le modèle de stabilité du Maroc au reste du monde, en particulier en Afrique".