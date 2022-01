Nasser Bourita s'entretient avec son homologue burkinabé

16/01/2022

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu, vendredi, un entretien téléphonique avec la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabés de l’extérieur, Mme Hadizatou Rosine Sori-Coulibaly.



Au cours de cet entretien, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des liens de fraternité, de solidarité et de coopération entre le Maroc et le Burkina Faso et qui se sont consolidés conformément aux Hautes Orientations de S.M le Roi Mohammed VI et Son frère le Président Roch Marc Christian Kaboré, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.



A cette occasion, M. Bourita et Mme Sori-Coulibaly ont renouvelé la ferme détermination commune à renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération multidimensionnelle dans divers secteurs d’intérêt commun sur les plans bilatéral, régional et international, ajoute la même source.



Ils ont également convenu d’étendre leur collaboration à de nouveaux domaines de coopération, notamment les volets économique, scientifique, technique et culturel, ainsi qu’en matière de sécurité, de défense et de lutte contre le terrorisme et le radicalisme, pour le bénéfice mutuel des deux pays, conclut le communiqué.