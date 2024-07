Nasser Bourita s’entretient avec l’envoyé spécial du gouvernement chinois pour le Moyen-Orient et président du Conseil des représentants bahreïni

11/07/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec l'envoyé spécial du gouvernement chinois pour le Moyen-Orient, Zhai Jun.



En visite au Maroc dans le cadre des préparatifs pour la tenue en septembre prochain à Pékin, du Forum sur la coopération sino-africaine, M. Jun a indiqué, lors de cet entretien, que la Chine souhaite compter sur la participation active du Royaume à ce Forum et son leadership en Afrique pour la réussite de cet important évènement, qui se tient cette année au niveau du sommet.



De son côté, M. Bourita a mis en exergue l'engagement du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement multidimensionnel en Afrique.



Il a également souligné l'engagement et la détermination du Maroc à travailler conjointement avec la Chine et les pays africains frères pour la réussite du Forum afin de promouvoir les atouts du continent et ses potentialités et relever ses défis.



Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a eu des entretiens mardi à Rabat avec le président du Conseil des représentants du Royaume de Bahreïn, Ahmed Salman Al Musallam.



À cette occasion, M. Bourita a fait part de la fierté du Maroc quant aux relations de coopération solides, à la solidarité fraternelle et à la concertation continue entre les deux pays frères, sous le Haut patronage des dirigeants des deux pays, SM le Roi Mohammed VI, et son frère SM le Roi Hamad ben Issa Al-Khalifa, que Dieu Les préserve.



Le président du Conseil des représentants du Bahreïn s'est de son côté félicité de l'excellence des relations unissant les deux pays, de la convergence de vues sur diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun et de leur coordination continue dans les forums internationaux.



M. Salman Al Musallam effectue une visite au Maroc dans le cadre de sa participation au Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et le Golfe, organisé les 11 et 12 juillet.