Nasser Bourita représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à la cérémonie d’investiture du Président de la République Dominicaine

19/08/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, aux actes officiels de la cérémonie d’investiture du Président de la République Dominicaine, SEM. Luis Abinader, qui ont eu lieu les 15 et 16 août.



La cérémonie officielle d’investiture de SEM. Luis Abinader s’est déroulée, le 16 août, en présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, des présidents d’institutions législatives, des ministres et autres chefs de délégations, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en République Dominicaine et d’autres personnalités.