Nasser Bourita représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI au 25ème anniversaire de l’intronisation du Roi du Royaume Ashanti

13/05/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, dimanche à Kumasi, au Ghana, aux festivités marquant le 25è anniv ersaire de l’intronisation de l’Asantehene Otumfuo Osei Tutu II, Roi du Royaume Ashanti.



A Kumasi, M. Bourita a été reçu en audience par l’Ashantehene à qui il a transmis les félicitations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à l’occasion de la célébration du jubilé d’argent, ainsi que Ses vœux de santé et de prospérité.



M. Bourita a également pris part aux festivités de l’Adaekese, un festival Ashanti riche en couleur célébrant les 25 années du règne de l’Asantehene Otumfuo Osei Tutu II, en présence des Rois traditionnels du Ghana et de dignitaires des pays voisins et amis.