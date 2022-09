Nasser Bourita reçoit le ministre algérien de la justice porteur de la lettre d'invitation adressée à S.M le Roi pour assister au Sommet arabe

28/09/2022

Sur Hautes Instructions de S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu, mardi 27 septembre 2022, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la République Algérienne Démocratique Populaire, Abderrachid Tebbi, émissaire de son Excellence le Président algérien, M. Abdelmajid Tebboune, à S.M le Roi, que Dieu Le préserve. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger indique qu’à cette occasion, l’émissaire du président algérien a remis la lettre d’invitation adressée à S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour assister aux travaux du Sommet arabe, prévu les 1er et 2 novembre 2022 en Algérie.