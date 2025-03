Nasser Bourita réaffirme la ferme volonté du Maroc d'aller de l'avant dans le partenariat stratégique fructueux avec les Etats du CCG

08/03/2025

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a réaffirmé jeudi à La Mecque la détermination et la ferme volonté du Royaume du Maroc d'aller de l'avant dans la consolidation du partenariat stratégique fructueux avec les Etats du Conseil de coopération du Golfe (CCG).



S’exprimant lors de la réunion ministérielle conjointe entre les Etats du CCG et le Maroc, M. Bourita a souligné que le Royaume est engagé à multiplier les efforts, de concert avec les pays frères du Conseil, pour conférer à ce partenariat "l'élan et la valeur ajoutée auxquels nous aspirons tous".



A cet égard, le ministre s'est dit persuadé que "grâce à notre volonté collective sincère et notre détermination inébranlable ainsi qu’aux orientations de nos dirigeants, que Dieu les préserve, nous serons en mesure de gagner le pari et de relever les défis pour élever notre partenariat au rang des aspirations de nos peuples au progrès et à la prospérité".



Il a également relevé avec une profonde satisfaction les étapes significatives franchies par le partenariat fructueux entre le Royaume du Maroc et le CCG, dans ses dimensions stratégique, politique, économique, humaine, culturelle et de développement, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et de Ses frères, Leurs Majestés et Altesses les dirigeants des Etats du CCG, que Dieu les préserve.



"Cette évaluation positive du processus de notre partenariat stratégique nous a poussés à renouveler le plan d'action conjoint pour une nouvelle période jusqu'en 2030", a-t-il poursuivi.



Il a fait observer qu'"au-delà des liens fraternels et historiques entre nos dirigeants et nos pays, notre partenariat stratégique doit aussi s'articuler autour de l'échange d'avantages économiques afin qu'il soit plus enraciné, ce qui implique l'encouragement des hommes d'affaires et des investisseurs de part et d'autre à tisser des relations solides entre eux à travers la mise en place d'un cadre institutionnel et l'exploration d'opportunités d'investissement à même de stimuler le développement et la création d'opportunités d'emplois", saluant dans ce contexte la tenue du Forum d'investissement Maroc-CCG au cours de cette année.



Le Maroc, qui s'apprête à accueillir des évènements sportifs de portée continentale et mondiale, telles que la Coupe d'Afrique 2025 et la Coupe du monde 2030, regorge d'opportunités d'investissement prometteuses offrant un cadre idoine aux entreprises du CCG pour s'inscrire dans les chantiers qui seront lancés en prévision de ces manifestations, a-t-il soutenu.



Le Royaume, a-t-il dit, représente une porte d'entrée pour les pays du Golfe vers le continent africain, notamment à travers les initiatives lancées par SM le Roi Mohammed VI, dont l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, le Processus des États africains atlantiques et le projet de gazoduc Nigeria-Maroc.



"Les bénéfices que nous souhaitons tous tirer à travers notre partenariat stratégique nous interpellent à réfléchir au renforcement de son cadre institutionnel au service des intérêts de tous", a souligné M. Bourita.



Evoquant le partenariat stratégique entre le Maroc et le Conseil de coopération du Golfe, le ministre a affirmé qu'il trouve son fondement dans les liens solides de solidarité, rappelant dans ce sens le discours de SM le Roi devant le sommet Maroc-Pays du Golfe en 2016. Dans ce discours, le Souverain a indiqué que "le Maroc a toujours considéré que la sécurité et la stabilité des pays du Golfe arabe sont indissociables de la sécurité du Maroc. Ce qui vous porte préjudice nous affecte aussi et ce qui nous touche vous touche également".



D'autre part, il a précisé que la réunion se tient dans une conjoncture délicate dans l'histoire de la région arabe, sur fond de mutations rapides et décisives, ajoutant que "nous avons aussi bien besoin d'unifier nos rangs et nos décisions que de faire preuve de sagesse et de clairvoyance, loin des slogans vides de sens qui ne mènent qu'à la division".



S’agissant de la question palestinienne, M. Bourita a affirmé que les idées et projets évoqués en lien avec les répercussions de la guerre dévastatrice sur la bande de Gaza "ne doivent pas nous éloigner de la paix, non seulement en tant que valeur morale, mais aussi en tant qu'horizon réalisable et unique option dans l’intérêt de tous les peuples de la région".



Et d’ajouter que sur la base de cette vision, SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, est résolument soucieux de la convergence des efforts pour préserver la solution des deux Etats, considérée comme le fondement d’un règlement pacifique permettant au peuple palestinien d’établir son État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale, et ce conformément aux références internationales pertinentes et à l’Initiative arabe de paix.



Quant aux développements survenus dans d’autres pays, en premier lieu la Syrie, le Liban, le Yémen, le Soudan et la Libye, le ministre a souligné qu’ils sont porteurs à la fois de risques et d'espoirs. "Il nous incombe de garder à l’esprit l'impératif de préserver l’intégrité territoriale des Etats tout autant que leur souveraineté sur l’ensemble de leur territoire, dans le cadre d’une unité nationale inclusive et du rejet des ingérences extérieures".