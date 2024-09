Nasser Bourita met en exergue à New York les efforts des Souverains marocains en faveur du vivre-ensemble

25/09/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a mis en exergue, à New York, les efforts des Souverains du Maroc en faveur de la coexistence, et contre la haine et le rejet de l’autre.



Dans cette longue lignée, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours défendu l'héritage de ses ancêtres, par conviction et par loyauté, favorisant la coexistence et sacrant l’identité marocaine plurielle, a indiqué M. Bourita lors d’un événement de haut niveau initié lundi par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).



Organisée en marge de la 79ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, sur la lutte contre l’antisémitisme et les discours de haine par l’éducation, cette rencontre a vu la participation notamment du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et de la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.



Dans son intervention, M. Bourita a noté que le Royaume qui est génétiquement porteur de tolérance et de vivre-ensemble, a été et restera un espace de libertés, de métissage culturel et de rencontre des civilisations.



Relevant la montée inquiétante du discours de haine raciale, religieuse ou nationale, il a souligné que la lutte contre ce phénomène requiert un leadership fort, un combat permanent à partir d’actions concrètes et une cohérence entre le niveau national et l’action multilatérale, rappelant le discours de Sa Majesté le Roi, qui a souligné, à l’occasion de la visite du Pape François en mars 2019, que “pour faire face aux radicalismes, la réponse n’est ni militaire, ni budgétaire, elle a un seul nom: Education”.



“Si le Maroc est convaincu que l’éducation est l’avenir, a dit le ministre, il prépare déjà l’avenir de l’éducation”, une éducation qui prépare à la citoyenneté, à l’éthique et aux valeurs universelles de tolérance et de vivre-ensemble.



Sur le plan multilatéral, M. Bourita a rappelé que le Maroc a été à l’origine de l’élaboration de la première résolution de l’Assemblée générale de l’ONU sur la lutte contre le discours de haine, adoptée en 2019, ainsi que de la résolution proclamant le 18 juin Journée internationale contre le discours de haine.