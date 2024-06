Nasser Bourita met en avant la Vision Royale en matière de coopération africaine et de partenariat multilatéral dans la lutte contre le terrorisme

05/06/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a mis en avant la Vision Royale en matière de coopération africaine et de partenariat multilatéral dans la lutte contre le terrorisme lors de la 3ème édition de la réunion de haut niveau des Chefs d’Agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique "Plateforme de Marrakech", tenue mardi à Fès.



Dans une allocution prononcée à l’ouverture de cette réunion, M. Bourita a souligné que la Plateforme de Marrakech correspond parfaitement à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste, en matière de coopération africaine, en se basant sur les principes de l’appartenance africaine, la capacité de l’Afrique à trouver des solutions à ses propres défis et de la prise d’initiatives dans ce sens.



Abordant l’évolution de la menace terroriste en Afrique, M. Bourita a alerté sur le fait que 60% des victimes du terrorisme dans le monde se trouvaient en Afrique subsaharienne et que l'Afrique de l'Ouest, à elle seule, a connu plus de 1.800 attaques terroristes au cours des six premiers mois de l'année dernière.



Le ministre s’est, en outre, félicité de l’évolution constante et positive de la Plateforme de Marrakech, que ce soit en termes de substance ou de la participation, qui a atteint, lors de la 3ème édition organisée à Fès, près d’une soixantaine de délégations représentant des Etats membres de l’ONU, dont des Etats africains et des partenaires du Continent, ainsi que des organisations régionales et internationales.



Tout en se félicitant des efforts déployés par les Etats africains pour lutter contre la menace terroriste, le ministre a appelé à se pencher davantage sur la question de l’utilisation des nouvelles technologies, notamment l’Intelligence Artificielle et les drones.



Enfin, M. Bourita a loué le partenariat stratégique développé entre le Maroc et le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (ONUCT), et les nombreuses initiatives concrétisées pour soutenir les Etats africains dans leur lutte contre la menace terroriste.



Il a, dans ce cadre, mis en avant le rôle joué par le Bureau de l’ONUCT pour la région Afrique établi en 2021 à Rabat et sa contribution significative au renforcement des capacités nationales des Etats africains en matière de lutte contre le terrorisme, notamment en dispensant des formations au profit de plus de 1.500 agents de forces de l’ordre, provenant d’une trentaine de pays africains.