Nasser Bourita : Les relations entre le Maroc et la Belgique sont fortes et solides

31/01/2025

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné, mercredi à Rabat, la force et la solidité des relations entre le Maroc et la Belgique.



Les relations d’amitié et de coopération séculaires entre le Maroc et la Belgique trouvent leur fondement dans la confiance mutuelle et se projettent vers des perspectives prometteuses du partenariat stratégique, a affirmé M. Bourita qui s’exprimait lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles, Bernard Quintin.



Le ministre a, ainsi, fait remarquer que ces relations puisent leur force dans les liens distingués unissant les Familles Royales des deux pays, et des liens humains solides entre les deux peuples, rappelant que la communauté marocaine en Belgique dépasse les 600.000 et que la communauté belge établie au Maroc se situe à plus de 5.000 personnes.



Au cours des quatre dernières années, les relations bilatérales ont connu une dynamique positive, s’est-il félicité, affirmant que ces liens reposent sur des principes fondamentaux, dont une profonde compréhension des intérêts communs et des priorités stratégiques des deux parties.



M. Bourita a, par ailleurs, relevé que le développement de la coopération bilatérale a été couronné par la tenue en 2024 de la Haute Commission mixte de partenariat Maroc-Belgique, qui a débouché sur l'adoption d'une feuille de route ambitieuse pour l’avenir des relations maroco-belges.