Nasser Bourita : Les relations entre le Maroc et l’Irak sont privilégiées et très solides

25/12/2024

Les relations entre le Maroc et l’Irak sont "privilégiées et très solides" a affirmé, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le conseiller à la Sécurité nationale de la République d'Irak, Qassem Al-Araji, le ministre a indiqué que cette rencontre a été l’occasion "de transmettre l’estime que porte Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux autorités irakiennes et de féliciter l’Irak pour tout ce qu’il a accompli ces dernières années en termes de stabilité et de développement grâce à sa direction et à son peuple", ajoutant que l’Irak a réalisé des avancées significatives pour recouvrer sa sécurité, sa stabilité, et établir sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire et préserver l’unité de son peuple.



Il a rappelé que "les Marocains n'ont jamais oublié que l'Irak a été le premier pays arabe à reconnaître l'indépendance du Maroc en 1956, et que le drapeau irakien était présent aux côtés du drapeau marocain lors de la Marche Verte en 1975".



M. Bourita a également rappelé les mécanismes régissant les relations bilatérales, notamment le dialogue politique et la commission mixte, qui seront mis à profit pour tirer parti des nombreuses opportunités offertes par les relations entre les deux pays, qui demeurent encore non exploitées dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme.



Les discussions ont également porté sur plusieurs questions régionales, notamment la situation en Syrie, en Palestine et au Liban, a-t-il relevé, notant la convergence des points de vue entre les deux parties sur toutes ces questions.



M. Bourita a relevé que le prochain sommet arabe prévu en Irak sera l'occasion d’aborder toutes ces questions, soulignant l'appui du Maroc à l'ensemble des préparatifs menés par l’Irak pour assurer le succès de ce sommet, tant au niveau de l'organisation que des conclusions, étant donné que "le monde arabe traverse une période cruciale, et le sommet de Bagdad sera une étape importante pour accompagner ces transformations".