Nasser Bourita : Le Maroc suit la situation en Syrie et souhaite la réalisation des aspirations du peuple syrien en matière de stabilité et de développement

11/12/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a affirmé, lundi à Rabat, que "le Royaume du Maroc suit de près les développements accélérés et importants en Syrie", et souhaite la réalisation des aspirations du peuple syrien en matière de stabilité et de développement.



Lors d’un point de presse conjoint avec l’ancien premier ministre du Kenya et candidat au poste de président de la Commission de l’Union africaine, Raila Amolo Odinga, M. Bourita a réitéré la position claire et constante du Maroc à l’égard de ce pays, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de "la préservation de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et de l’unité du peuple syrien".



Le ministre a également exprimé le souhait du Maroc que ces développements apportent à la Syrie une stabilité durable, répondent aux aspirations légitimes du peuple syrien et ouvrent la voie à un avenir meilleur.



M. Bourita a, en outre, rappelé la fermeture de l’ambassade du Maroc en Syrie en 2012, ainsi que la demande adressée à Damas de fermer sa représentation diplomatique à Rabat.



Et de conclure que le Maroc qui se tient aux côtés de la Syrie, appelle à préserver sa souveraineté et à tenir le pays à l'abri de toute ingérence dans ses affaires internes, notant que le Royaume oeuvre toujours en faveur des intérêts de la Syrie, sa stabilité et son unité et de toute solution répondant aux aspirations du peuple syrien frère.