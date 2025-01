Nasser Bourita : La réunion de la Commission mixte de coopération Maroc-Libéria, une opportunité pour établir un partenariat économique solide

20/01/2025

La troisième session de la Commission mixte de coopération maroco-libérienne incarne un tournant important dans les relations bilatérales et constitue une opportunité pour établir un partenariat économique solide en explorant de nouvelles voies de coopération avancée, contribuant ainsi à la consécration du développement conjoint et à l’intégration économique entre les deux pays et au niveau continental, a affirmé, vendredi à Laâyoune, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



S’exprimant à l’occasion de cette réunion, le ministre a fait part de sa conviction que cette troisième session de la Commission mixte de coopération donnera un élan fort à la dynamique des relations bilatérales, soulignant que "notre volonté commune est de hisser la coopération bilatérale au niveau des aspirations des chefs d'Etat des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Joseph Nyumah Boakai".



Il a salué les résultats positifs atteints lors de cette réunion, notant que "les accords qui seront signés durant cette session ministérielle à Laâyoune reflètent notre engagement commun à ouvrir la voie à la création d’un climat d’affaires favorable pour réaliser un partenariat gagnant-gagnant entre le Maroc et le Libéria".



De même, M. Bourita a relevé que le cadre juridique adopté aujourd’hui contribuera certainement à faire progresser les relations bilatérales, appelant les opérateurs économiques et les investisseurs des deux pays à saisir les opportunités pour explorer de nouveaux horizons pour la coopération dans des domaines tels que l’investissement, l’industrie, le commerce, la pêche maritime, les énergies renouvelables, la santé, l’eau, l’éducation, les infrastructures et les questions de la femme.



Il a, dans ce contexte, proposé la création d’une commission ministérielle chargée du contrôle, de l'orientation et de l’évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre des conventions signées lors de cette session, ajoutant que cette plateforme bilatérale, qui sera coprésidée par les ministères des Affaires étrangères du Maroc et du Libéria, comprendra des représentants des deux parties.



Par ailleurs, M. Bourita a exprimé sa profonde gratitude à la ministre libérienne des Affaires étrangères, Sara Beysolow Nyanti, pour le soutien constant de la République du Libéria à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, notamment sa position favorable à la marocanité du Sahara, à travers l'inauguration en mars 2020 d’un consulat général à Dakhla, ainsi que la participation aux réunions en appui à l’Initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine.



Compte tenu des défis qui pèsent sur le continent africain, le ministre a réaffirmé l’engagement du Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à ériger la coopération Sud-Sud, en particulier avec les pays africains, en levier essentiel pour le développement durable et la prospérité.



Dans ce cadre, il a mis en avant les nombreuses Initiatives Royales en faveur du continent, notamment celles visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, afin de créer les conditions propices à l’émergence d’une nouvelle ère de développement mutuel, de stabilité et de prospérité pour les peuples africains.