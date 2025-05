Nasser Bourita : La première session de la Commission mixte de coopération Maroc-Burundi est une étape importante dans le processus de consolidation des relations bilatérales

14/05/2025

La première session de la Commission mixte de coopération Maroc-Burundi constitue une étape importante dans le processus de consolidation des relations bilatérales, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



Lors d’un point de presse tenu à l’issue de cette réunion coprésidée avec le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, M. Bourita a souligné qu’il s’agit d’une étape significative dans le renforcement des liens entre les deux pays, notant la dynamique que connaissent ces relations, renforcée par les instruments institutionnels et juridiques signés aujourd'hui et qui offrent au secteur privé un cadre intégré en vue de renforcer le partenariat économique entre les deux pays.



Et d'ajouter que les relations entre le Maroc et le Burundi ont connu ces dernières années une dynamique positive ayant abouti à l'ouverture d’une ambassade de la République du Burundi à Rabat en 2015. De même, le Burundi a été parmi les premiers pays à ouvrir un consulat général à Laâyoune, dans les provinces du sud du Maroc, en 2020, a-t-il rappelé, notant que le Maroc a ouvert une ambassade à Bujumbura en 2021.



Il a, à cet égard, précisé que les relations bilatérales s’orientent vers des perspectives prometteuses, en droite ligne avec la vision des deux chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, mettant l'accent sur l’importance de l’implication des acteurs économiques ainsi que des départements ministériels dans le processus de renforcement desdites relations à différents niveaux.



Le ministre a expliqué que le Royaume met son expérience à la disposition de la République du Burundi à travers le partage de compétences et d’expertises, et œuvre à accompagner son gouvernement dans la réalisation de la "Vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060" et le renforcement du programme de bourses pour les étudiants burundais, qui devrait dépasser les 1.500, dans le but de préparer les cadres nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie.



De même, M. Bourita s'est félicité de la présidence burundaise de l’Union africaine l’année prochaine, mettant en avant la convergence des visions des deux pays concernant l’orientation que devrait adopter le continent pour relever les défis liés au développement et à la stabilité selon une perspective fondée sur les principes de crédibilité et du sérieux, au service du continent africain.