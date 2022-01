Nasser Bourita : L'ouverture des frontières demeure liée à la garantie des conditions nécessaires pour préserver la santé des visiteurs et des Marocains

25/01/2022

L' ouverture des frontières est importante mais demeure liée à la garantie des conditions nécessaires, à même de préserver la santé des visiteurs et des citoyens marocains, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, affirmant que chaque pays adopte ses propres mesures selon sa situation épidémiologique. "Le but est clair, à savoir l'ouverture des frontières, mais avec la garantie des conditions pour préserver la santé aussi bien des visiteurs que des Marocains", a insisté le ministre lors de la séance consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants. M. Bourita a fait remarquer que la question d'ouverture des frontières est actuellement en cours de discussion, relevant que "le Maroc surveille le développement de la situation épidémiologique dans les pays ayant ouvert leurs frontières et décidera de ce qui pourra être entrepris". En dépit de l'importance de la question de l'ouverture des frontières, il est également important de continuer à surveiller le développement de la situation pandémique, a-t-il conclu.