Nasser Bourita : L'opération Marhaba, un modèle unique de la coordination bilatérale et régionale

01/06/2022

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné, lundi à Rabat, que son département s’est engagé, aux côtés des autorités, des intervenants gouvernementaux et des autres parties prenantes, pour coordonner les efforts et réunir les conditions nécessaires à la réussite de l’opération Marhaba 2022. Intervenant lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, M. Bourita a indiqué que l’encadrement de l’opération se fait de manière intensifiée tout au long de la semaine, à l’arrivée comme au retour, avec une moyenne de 35.000 personnes et 4.500 véhicules par jour. Ce nombre atteint jusqu'à 66.000 personnes par semaine pendant la haute saison, ce qui nécessite l'intervention de nombreux acteurs, a relevé le ministre qui répondait à une question sur les préparatifs de l’opération Marhaba. Cette année pourrait connaître une grande affluence par rapport aux deux dernières années, a-t-il dit. Concernant les mesures sur lesquelles travaille le ministère avec les autres intervenants, M. Bourita a indiqué qu'elles se répartissent en cinq axes, précisant qu’il s’agit d’abord de "l'amélioration des prestations consulaires pour accompagner l’opération Marhaba 2022", notamment à travers la mise en place d’une "cellule de veille centrale" au niveau du ministère afin de suivre le déroulement de l’opération de transit en coordination avec les autorités des pays d'accueil et les autorités marocaines compétentes au sein du Comité national. Il est question aussi d’une mobilisation exceptionnelle des services du département des Marocains résidant à l'étranger pour accompagner et accueillir les Marocains du monde, a-t-il ajouté, relevant que cet axe prévoit également la mise en place de consulats mobiles dans les ports de transit du début à la fin de l’opération pour fournir, de manière continue, des prestations administratives et des services d'orientation et d'assistance. Il s’agit en outre de renforcer les centres consulaires, en particulier en Espagne, en France, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas, en les dotant de ressources humaines et matérielles, notamment des agents et employés vacataires pendant l’opération de transit, les samedis et dimanches et les jours fériés dans ces centres, en plus d'organiser des portes ouvertes durant les week-ends et les jours de vacances dans les pays d’accueil, le but étant de faciliter l'accès aux services consulaires au profit des membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, a fait savoir le ministre. Et de noter que ce premier axe comprend également le renforcement du centre de contact consulaire pour faire face à la demande croissante de l'information de la part des ressortissants marocains et y répondre en arabe et dans les langues des pays d'accueil, en sus de la poursuite des réformes structurelles menées par le ministère au niveau de la mise en oeuvre du plan de réforme consulaire à travers une transition progressive vers la digitalisation et les efforts visant à développer le service consulaire. S’agissant du deuxième axe, qui a trait à "la fluidité de la mobilité", M. Bourita a évoqué l'adoption d'un schéma de transport maritime qui mobilise 32 navires sur l'ensemble des lignes maritimes reliant les ports marocains à leurs homologues en Espagne, en France et en Italie, avec une capacité hebdomadaire d'environ 478.000 passagers et 123.000 voitures. Il a également été procédé à l’activation de la pré-réservation des billets, afin de déterminer à l'avance le nombre de passagers et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la fluidité de la mobilité, a-t-il indiqué, ajoutant que les lignes maritimes avec l’Espagne concentrent 95% des passagers lors de l'opération Marhaba. Au sujet du transport aérien, le ministre a fait remarquer que l'offre a été renforcée par l'augmentation du nombre de vols pour les lignes très fréquentées en cette période, en plus de l'ouverture de nouvelles lignes exceptionnelles reliant les villes du Royaume et certain pays de résidence, précisant que le transport terrestre, lui aussi, a été renforcé en ce sens qu’un nouveau groupe d'entreprises ont été autorisées à exploiter des bus pour le transport des MRE en Europe. Un guide a également été élaboré sur les entreprises de transport terrestre agréées, ainsi qu'un cahier des charges dédié, a-t-il poursuivi. Pour ce qui est du troisième axe portant sur le "renforcement des infrastructures, de la logistique et des services", le responsable a souligné qu'un montant de 200 millions de dirhams a été alloué au développement, à la gestion et à la mise à niveau des ports, dont 157 millions de dirhams pour le port Tanger Med, signalant qu’un programme visant à développer les mécanismes d'accueil et à renforcer les services a été mis en œuvre. Il a, de même, indiqué que la Fondation Mohammed V pour la solidarité a élaboré, sur instructions Royales, un plan spécial en vertu duquel une vingtaine de centres d'accueil ont été modernisés, dont 14 au niveau national et 6 à l'étranger, alors que 1.200 éléments qualifiés et spécialisés, dont 300 cadres médicaux et 800 assistants sociaux, et 100 bénévoles, ont été mobilisés. Evoquant le quatrième axe relatif à “la sûreté et à la sécurité”, le ministre a relevé que des moyens humains adéquats ont été prévus pour encadrer l’opération de transit durant la période estivale en mobilisant le nombre nécessaire d'éléments de douane, de gendarmerie et des forces auxiliaires, et en renforçant le mécanisme de surveillance tels que l'entretien et l'équipement des points de passage frontaliers avec des moyens de détection électronique et des scanners. Concernant la sécurité sanitaire, M. Bourita a indiqué que le retour des MRE à la mère-patrie sera facilité, les autorités marocaines compétentes ayant élaboré un protocole sanitaire simple et flexible consistant à présenter un certificat de vaccination ou bien un test PCR négatif effectué 72 heures avant la date du voyage. Il a, à ce propos, fait savoir que les autorités marocaines, soucieuses de réunir les moyens à même de prévenir une éventuelle propagation du coronavirus ou de toute autre maladie, affecteront un médecin à bord de chaque navire tout en y réservant un lieu d'isolement. Abordant le cinquième axe sur "la communication et l'accompagnement administratifs durant la période de résidence au Maroc", le responsable a annoncé l’activation du guichet dédié aux Marocains résidant à l'étranger dans les administrations et institutions publiques et au niveau des collectivités territoriales, ajoutant qu’il sera procédé à la célébration de la Journée nationale des MRE, qui coïncide avec le 10 août de chaque année. Un programme culturel diversifié sera élaboré au Maroc au profit des Marocains du monde par les différents intervenants, a-t-il enchaîné, précisant que le département des Marocains résidant à l'étranger organisera l'édition d'été des universités culturelles de Tanger, avec la participation de 50 jeunes hommes et femmes. M. Bourita a souligné que toutes les mesures et procédures que le ministère s'emploie à mettre en œuvre dans le cadre de ses compétences ou y contribuent, aux côtés des départements gouvernementaux, des institutions nationales et de toutes les parties prenantes, sont en droite ligne de la vision et des orientations Royales visant à améliorer les services rendus à la communauté marocaine à l'étranger ainsi que ses conditions d’accueil. A cette occasion, il a appelé à redoubler d'efforts pour valoriser cette expérience unique afin qu’elle soit à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et contribue au renforcement des liens des MRE, toutes générations confondues, avec la mère-patrie.