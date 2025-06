Nasser Bourita : L'Opération Marhaba 2025 axée sur la fluidité du trafic, la sécurité renforcée et l'accompagnement de proximité

04/06/2025

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, que l’Opération Marhaba 2025 sera essentiellement axée sur la fluidité du trafic, le renforcement de la sécurité et de la sûreté, l’accompagnement de proximité et le maintien d’une vigilance sanitaire accrue.



Intervenant lors de la session hebdomadaire des questions orales, M. Bourita a indiqué que 29 navires appartenant à sept compagnies maritimes assureront 12 liaisons depuis les ports d’Italie, de France et d’Espagne, ajoutant qu'un budget d’environ 28 millions de dirhams a été alloué pour améliorer les infrastructures d’accueil au port de Tanger-Med.



Le ministre a également souligné que la sécurité et la sûreté seront renforcées grâce à des mécanismes renforcés de contrôle aux frontières, tandis qu’un accompagnement de proximité sera assuré via 24 centres d’accueil, dont 18 sur le territoire national et 6 à l’étranger, outre la mobilisation de ressources humaines supplémentaires, conformément aux Hautes Instructions Royales.



Par ailleurs, M. Bourita a relevé que les consulats fonctionneront du 15 juin au 15 septembre, comme à l’accoutumée, en service de permanence (samedis, dimanches et jours fériés), notant que les effectifs seront renforcés et des consulats itinérants seront mis en place "pour accompagner cette opération d’envergure, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au profit de trois millions de citoyens".



La vigilance sanitaire s’inscrit également dans cette mobilisation générale, avec la présence d’équipes spécialisées sur les routes et dans les aires de repos, a-t-il poursuivi, mettant en avant que "l’objectif est d’améliorer cette opération d’année en année, de façon à être à la hauteur de l’ambition de Sa Majesté le Roi".



M. Bourita a, de même, rappelé que les préparatifs pour cette opération de grande envergure et hors pair incluent plusieurs réunions de la Commission nationale de transit, présidée par le ministère de l’Intérieur, ainsi que l'organisation le 29 mai dernier à Cadix d’une rencontre maroco-espagnole, outre des réunions sectorielles thématiques.