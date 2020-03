Nasser Bourita : Des documents officiels d'un Etat voisin invitent les autres pays à ne pas participer au Forum de Crans Montana

02/03/2020 Libé

Des documents officiels émanant «malheureusement» d'un Etat voisin invitent les autres pays à ne pas participer au Forum de Crans Montana prévu prochainement à Dakhla, a révélé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

«Le Forum Crans Montana sera tenu à la date prévue et connaîtra le même succès que les années précédentes, étant donné que la logique du Maroc a été toujours une logique de construction», a-t-il assuré lors d'un point de presse vendredi à l'occasion de l'ouverture du consulat général de Djibouti à Dakhla.

«Le Maroc défend toutes les opportunités de coopération et de dialogue dans les provinces du Sud et si une partie veut se mettre en travers de cette logique, qu'elle assume ses responsabilités. Le Royaume connaît bien son chemin et n'en déviera pas», a-t-il ajouté.

Le ministre a réaffirmé que la souveraineté du Maroc sur le Sahara «ne fait pas l'objet d’un processus qui consiste à convaincre une partie bien connue de s’engager dans un effort constructif pour mettre fin à ce conflit artificiel», rappelant que le Royaume «ne place jamais sa souveraineté sur son Sahara sur la table de négociations ou de tout autre processus».

S.M le Roi Mohammed VI a décidé que le Maroc ne restera pas inactif et a lancé un nouveau modèle de développement des provinces du Sud, tout en oeuvrant pour la consécration de la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara, a-t-il expliqué.

Nasser Bourita a fait observer que la dynamique de renforcement de la reconnaissance de la marocanité du Sahara suit son chemin, précisant que d'autres pays vont ouvrir prochainement leurs consulats à Laâyoune et Dakhla et que plusieurs échéances diplomatiques auront lieu dans ces deux villes.