Naples ne digère toujours pas le départ de Kvaratskhelia au PSG

07/02/2025

Le directeur sportif de Naples Giovanni Manna est revenu mercredi sur le départ mi-janvier au Paris SG de Khvicha Kvaratskhelia, obtenu après ce qu'il a assimilé à une tentative de chantage de l'attaquant géorgien.



"Nous remercions Kvicha pour ce qu'il a fait pour Naples et ce qu'il a donné à la ville et aux supporters", a déclaré Manna lors d'une longue conférence de presse. "Nous avons essayé de résoudre une situation compliquée en juillet, puis en novembre et décembre, mais nous avons été obligés de le céder durant cette fenêtre parce que nous nous sommes retrouvés, je ne dirais pas face à une tentative de chantage, mais presque", a-t-il poursuivi.



Après deux saisons et demie à Naples, Kvaratskhelia a rejoint le PSG pour plus de 70 millions d'euros. L'attaquant, sacré meilleur joueur du Championnat d'Italie 2022-23, année du dernier sacre du Napoli, voulait déjà quitter le club italien l'été dernier.



Selon Manna, les contacts entre le PSG et l'attaquant qui a marqué 30 buts sous le maillot du Napoli, remontaient "à mai de l'année dernière". "Nous avons reçu plusieurs offres, mais nous ne voulions pas le perdre après une année compliquée, pour envoyer un message fort", a rappelé Manna. "J'ai lu que cette vente était nécessaire pour assainir les finances, mais ce n'est pas vrai. Nous étions dans l'idée de prolonger son contrat jusqu'à vingt jours avant son départ, mais les dynamiques du marché et la volonté du joueur nous ont contraints à agir autrement", a insisté le dirigeant napolitain.



Il est ensuite revenu sur les pistes suivies par le leader du Championnat d'Italie, pour remplacer le Géorgien, à savoir l'international argentin Alejandro Garnacho, l'international allemand Karim Adeyemi et le Français Allan Saint-Maximim (Al-Ahli). "Pour Garnacho, nous étions très proches (d'un accord) avec Manchester United, mais le joueur voulait pour quitter la Premier League en janvier un salaire que nous n'avons pas voulu payer, ce n'aurait pas été correct pour les autres joueurs", a-t-il expliqué.

"Pour Adeyemi, nous avions un projet d'accord avec Dortmund mais le joueur n'était pas sûr de vouloir venir (...) Pour Saint Maximin, il y avait des problèmes administratifs".



Le Napoli a dû finalement se reporter sur l'international suisse de l'AC Milan Noah Okafor, un choix critiqué par ses supporters. "Parler trop de ce mercato diminue ce qu'a fait l'équipe jusqu'à présent: elle est bien partie pour atteindre notre objectif qui est de retrouver la Ligue des champions", a-t-il conclu.