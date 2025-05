Naoufal Bouamri fait le point sur les résultats du 12ème congrès de l’OMDH

06/05/2025

Le 12e congrès national de l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH), tenu récemment à Rabat, a marqué une étape significative dans l'engagement continu de l'organisation pour la défense des droits humains au Maroc.



Lors d'un point de presse organisé hier au siège central de l’OMDH, le nouveau président, Naoufal Bouamri, a présenté les principales conclusions du congrès et les perspectives d'avenir de l'organisation.



Dans sa déclaration devant les représentants des médiats nationaux, Naoufal Bouamri a exprimé la volonté de l'OMDH de consolider ses actions en faveur des droits humains, en mettant l'accent sur la collaboration avec les institutions nationales et internationales. Il a également souligné l'importance de l'éducation aux droits humains et de la sensibilisation du grand public en vue de construire une société plus juste et équitable.



Selon Naoufal Bouamri, le congrès a salué les avancées enregistrées au Maroc dans plusieurs domaines – constitutionnel, législatif et politique, qualifiées de véritables acquis en matière de droits humains. Toutefois, les congressistes ont déploré le manque d’effectivité des droits économiques, sociaux et culturels, estimant que les politiques publiques actuelles peinent à garantir leur pleine jouissance.



Le nouveau président de l’OMDH a salué les grâces Royales accordées à un certain nombre de journalistes, blogueurs et détenus des mouvements sociaux. Cette décision a été perçue comme un signe d’ouverture.



L’OMDH a ainsi appelé à l’élargissement de cette mesure à l’ensemble des détenus des mouvements sociaux, et invité les autorités à initier des dialogues locaux avec les populations dans le cadre d’une approche participative, afin de résoudre les problèmes sociaux à la source.



Naoufal Bouamri a réaffirmé la volonté de l’OMDH de poursuivre son action dans une optique d’ouverture, de dialogue et de consolidation des mécanismes de protection des droits humains, dans toutes leurs dimensions, tout en prévoyant de renforcer ses partenariats avec d'autres organisations de la société civile et de poursuivre ses efforts pour l'adoption de réformes législatives alignées sur les dispositions de la Constitution et les normes internationales des droits humains.



H.T