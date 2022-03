Najia El Abbadi : Le Maroc joue un rôle clé dans le développement de la neurochirurgie en Afrique

Le Maroc joue un rôle clé dans le développement de la neurochirurgie en Afrique, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de coopération Sud-Sud, a indiqué la présidente de la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie (WFNS), Pr. Najia El Abbadi.



"Le Maroc continue d'accompagner le développement de la spécialité en Afrique, à travers notamment la formation initiale et la formation continue, grâce à un programme au diapason des évolutions technologiques et des innovations rapides de la neurochirurgie", a déclaré à la MAP Mme El Abbadi, en marge du Congrès international de la WFNS tenu la capitale colombienne Bogotá (13-18 mars).



La spécialiste marocaine, qui a été en septembre dernier la première femme d’Afrique et du monde arabe à accéder à la présidence de cette organisation internationale, a expliqué que le Centre de référence pour la formation des neurochirurgiens africains, fruit d’une coopération tripartite entre la WFNS, l’Université Mohammed V de Rabat et la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, est un exemple de cet apport du Royaume en Afrique.



"Cette initiative, qui s’inscrit dans la vision de S.M le Roi en matière de coopération Sud-Sud, a permis la formation d’une soixantaine de neurochirurgiens africains qui reviennent régulièrement suivre des formations continues dans la capitale du Royaume", a-t-elle fait observer.



La présidente de la WFNS a fait savoir que les mesures anti-Covid "nous ont amenés à organiser une soixantaine de webinaires depuis le Maroc durant la pandémie, le but étant de suivre le rythme effréné de l’évolution de la spécialité. Première femme à accéder à la présidence de la Fédération depuis sa création en 1955, Mme El Abbadi voit en son élection à la tête de cette instance mondiale un couronnement d’un long processus de développement et d’un travail acharné de pionniers de la neurochirurgie marocaine, qui "n’a plus rien à envier aux autres pays du monde".



La première reconnaissance internationale du bond opéré par la neurochirurgie marocaine et de son apport a été la tenue en 2005 à Marrakech du Congrès international de la WFNS, dont la réussite a permis au Maroc de consolider ses progrès et de s’inscrire dans une dynamique de développement soutenu. "En moins de dix ans, nous sommes passés de deux université à Rabat et Casablanca enseignant la spécialité de neurochirurgie à au moins huit actuellement, dont quatre établissements privés", a-t-elle précisé.



Elle a également évoqué les échanges et les jumelages avec plusieurs universités en Europe, aux Etats-Unis et dans d’autres pays à travers le monde. S’agissant de la participation marocaine au 17è Congrès international de la WFNS à Bogota, Mme El Abbadi s’est félicité de la présence d’une délégation marocaine d’une trentaine de participants, dont notamment Pr Abdeslam El Khamlichi, Pr Abdessamad El Azhari , Pr Abdessamad El Ouahabi et plusieurs membres du bureau de la société marocaine de neurochirurgie et des neurochirurgiens marocains, qui ont examiné avec les quelque 1.800 de leurs confrères d’autres pays les avancées et les défis que la spécialité est appelée à relever.



Lors de ce congrès, qui se tient tous les deux ans, les participants ont examiné plusieurs innovations, notamment en matière de global neurosurgery, "c’est-à-dire les politiques des Etats et de la Fédération internationale au niveau de tout le cycle de prise en charge neurochirurgicale (trauma crânienne, les tumeurs, la colonne vertébrale, le cerveau …)", a expliqué la présidente de la WFNS.



Les thématiques de ce congrès touchent quasiment à tous les domaines, particulièrement les nouvelles technologies et les innovations en matière de chirurgie crânienne et rachidienne.

DIVERS

Convention-cadre



Dans le cadre de la mise en oeuvre des directives Royales appelant à une réforme globale du système éducatif en intégrant toutes ses composantes; et conformément aux dispositions de sa nouvelle loi N79-19, la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation-formation procédera, mardi 22 mars courant, à la signature d’une convention-cadre avec la Fédération marocaine de l’enseignement professionnel privé.



Cette convention permettra au personnel des établissements privés de la formation professionnelle d’adhérer à la Fondation et de bénéficier de ses différentes prestations sociales.



L’évènement sera coprésidé par Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et Youssef El Bakkali, président de la Fondation Mohammed VI.



Séminaire



Les travaux d'un séminaire sur la presse, les médias et la société civile se sont ouverts, jeudi à Fès, portant sur des questions ayant trait notamment à la défense de la question du Sahara marocain.



Ce forum, marqué par la participation d'experts, de chercheurs, et d'acteurs de la société civile, porte sur plusieurs thématiques, dont la sagesse Royale dans la gestion de la crise sanitaire, les liens juridiques d’allégeance entre les Sultans du Maroc et les notables du Sahara, ainsi que le rôle des médias et de la presse dans la défense de la question de l'intégrité territoriale du Royaume.



Les participants à la séance d'ouverture de cette rencontre de trois jours initiée par la Commune de Fès en partenariat avec des organismes et des acteurs de médias et de la société civile, ont salué le rôle de la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, qui a permis de tracer une voie distinguée à la cause nationale.

Après avoir souligné le rôle qui incombe à l’élu en matière de diplomatie parallèle dans la défense de la cause nationale, en particulier la question du Sahara marocain, ils ont passé en revue des étapes de l’histoire de la lutte pour l’indépendance du Maroc ainsi que la cohésion entre le peuple et le glorieux Trône alaouite.



Les conférenciers ont, dans ce sens, rappelé que les Marocains ont toujours répondu présents pour défendre leur patrie à des périodes cruciales de l'histoire du Royaume grâce à d’énormes et divers sacrifices.