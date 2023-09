Najhi aux commandes de l’IRT

19/09/2023

Le Club de l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT) a annoncé, vendredi soir, qu’il s’est séparé de son entraîneur Hilal Ettair et s’est attaché les services du coach Omar Najhi.



Le club a précisé que le contrat le liant au cadre national Hilal Al-Tayr a été résilié unilatéralement, saluant les efforts qu'il a déployés au service de l'équipe.



M. Ettair a été nommé à la tête de l’IRT en janvier 2023, succédant à Hakim Daoudi. Il a réussi à maintenir le club en première division, réalisant une remontée spectaculaire durant la phase retour, après avoir renforcé les rangs de son équipe avec des joueurs expérimentés.



Le club de la ville du Détroit s’est attaché les services de l’entraineur Omar Najhi pour une saison, afin de diriger le staff technique de l'équipe tangéroise, suite à sa séparation du club de Mouloudia Club Oujda en août dernier.



Il est à noter que l’IRT a perdu ses deux premiers matchs de la Botola pro "Inwi" et s’est retrouvé à la 14ème place, avec zéro point, suite à deux défaites consécutives contre la Jeunesse Sportive Soualem (2-0) et la Renaissance Sportive de Berkane (2-0). Pour le compte de la 3ème journée, l’IRT devait affronter hier le MCO.