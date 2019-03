Najat Rochdi nommée conseillère humanitaire pour la Syrie

07/03/2019

La Marocaine Najat Rochdi a été nommée conseillère humanitaire principale auprès de l'Envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a annoncé mardi cette organisation.

Najat Rochdi, qui occupait auparavant le poste de représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l’ONU et coordonnatrice humanitaire en République Centrafricaine (RCA), présidera également le groupe de travail humanitaire du groupe de soutien international pour la Syrie au nom de M. Pedersen, a indiqué Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général des Nations unies, lors de son point de presse quotidien à New York.

Dans le cadre de cette nouvelle mission, Najat Rochdi contribuera ainsi à "faciliter l'accès humanitaire crucial et la protection des civils en Syrie en soutenant les négociations humanitaires, en coordination avec l'équipe-pays des Nations unies et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires", a précisé le porte-parole.

Najat Rochdi, qui remplace dans ce nouveau rôle le Norvégien Jan Egeland, est également la responsable de l'équipe du programme d'égal à égal du Comité permanent inter-organisations (CPI) de l’ONU, qui rassemble les principales agences opérationnelles de secours des Nations unies, basé à Genève.