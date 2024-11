Naissance d’un nouveau Festival international des arts numériques à Khouribga

13/11/2024

Le 1337 (Ecole de code nouvelle génération de Khouribga) a confié à la CANcoop (Coopérative des arts numériques) l’organisation du DIGITAL ART KHOURIBGA (DAK) qui se tient du 13 au 17 novembre 2024, sous le thème «Environnement naturel, environnement virtuel».



Pour sa première édition, le DAK propose un programme pluridisciplinaire riche et varié, réunissant des pratiques artistiques résolument contemporaines, toutes en lien avec l'environnement. Cette édition explore plusieurs aspects fascinants de l'interaction entre la nature et la technologie, montrant comment la technologie peut non seulement améliorer notre compréhension de la nature, mais aussi contribuer à la protection de l'environnement et à la promotion de stratégies durables.



Le DAK implique des artistes locaux et internationaux, dont des jeunes de l'école 1337, qui se réunissent pendant une semaine pour réaliser des œuvres toutes aussi créatives et innovantes les unes que les autres. Il offre à la population de Khouribga et de sa région l'opportunité de découvrir l'une des facettes les plus importantes de l'art contemporain, à travers des propositions artistiques interactives et immersives.



Il convient de souligner que les productions programmées résultent de la collaboration entre le 1337, l’Uzine Casablanca et Epson, partenaire technologique du DAK. « Nous n'avons pas hésité à soutenir ce projet artistique qui vise à explorer le futur des arts numériques, porté par le 1337, une institution qui place la recherche et l'innovation au cœur de son programme pédagogique. Les projecteurs fournis pour le DAK intègrent des technologies de pointe, conçues pour offrir une expérience immersive inégalée. Grâce à cette technologie, les différentes œuvres artistiques, qu'il s'agisse d'installations ou de performances, seront magnifiées et porteront un éclairage nouveau sur le talent des artistes», a déclaré Ilias Azzaoui, directeur général d’Epson Afrique Francophone.



Ces créations seront présentées dans plusieurs lieux emblématiques du festival : Le 1337, le Complexe culturel, la Médiathèque, la Place Ferdaous et la Porte de la liberté L'Byout.