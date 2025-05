Nador accueille le 15ème Salon régional du livre

08/05/2025

La ville de Nador accueillera, du 12 au 18 mai courant, la 15ème édition du Salon régional du livre sous le thème "Le livre et la culture de la lecture à l’ère de l’intelligence artificielle".



Organisée par la Direction régionale de la culture de l’Oriental avec le soutien de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives, cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication visant à rapprocher le livre des citoyens et à encourager la lecture aux niveaux local et national.



Cette édition, expliquent les organisateurs, s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation à l’importance du livre et de la lecture à l’ère de la quatrième révolution industrielle, portée notamment par l’intelligence artificielle.



Elle abordera notamment l’avenir du livre et de la lecture dans un monde technologique en constante évolution, marqué par de profondes transformations techniques et cognitives.

L’accent sera mis par l’occasion sur l’importance du livre, qui a toujours été un symbole vivant du savoir et de la créativité humaine et qui représente un moyen d’expression pour les créateurs et une source essentielle de production de connaissances.



La lecture, quant à elle, repose sur une structure cognitive et psychologique, permettant au lecteur d’enrichir ses connaissances et d’explorer de nouveaux horizons ouverts sur l’autre, sa culture et ses traditions, notent les organisateurs, relevant toutefois que les nouvelles technologies offrent aujourd’hui des formes alternatives au livre classique, et l’intelligence artificielle joue désormais un rôle majeur dans le quotidien des citoyens.



Ainsi, ce salon se veut une opportunité de réflexion sur la manière de tirer profit des atouts de l’intelligence artificielle dans les domaines de l’écriture et de l’édition, tout en préservant le rôle traditionnel du livre imprimé, garant d’une transmission émotionnelle authentique.

Cette 15ème édition réunira de nombreuses maisons d’édition, de librairies et d’institutions gouvernementales spécialisées dans le domaine du livre et de la lecture.



Un programme culturel riche et diversifié a été concocté pour cet événement, notamment des signatures d’ouvrages, des soirées poétiques, des ateliers d’écriture de nouvelles et micro-nouvelles, des activités artistiques et culturelles, et des tables rondes avec la participation d’écrivains, de créateurs et d’acteurs culturels.



«Ce salon constitue une occasion unique de célébrer le livre et la lecture à une époque où la technologie et l’intelligence artificielle redéfinissent les modes d’accès au savoir et à la culture», estiment les organisateurs.



Cet événement culturel est initié en partenariat avec la préfecture de la province de Nador, la commune et la Faculté pluridisciplinaire de Nador, la Direction provinciale du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, ainsi que l’Institut culturel espagnol Cervantes.