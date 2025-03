Nador accueille la première édition des marchés itinérants de l’ESS

17/03/2025

La première édition des marchés itinérants de l'Economie Sociale et Solidaire s'est ouverte, vendredi soir à Nador, sous le signe «L'Economie Sociale et Solidaire pour un développement global et durable».



Organisé par le Conseil régional de l’Oriental en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire (ESS), la Wilaya de l’Oriental et la Province de Nador, cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à contribuer à la dynamisation et au soutien de l’ESS.



Il se veut également une plateforme de marketing, de communication et d’échange d’expertises et d’expériences, pour mettre en valeur les potentialités et les atouts de ce secteur au niveau de la région.



Inauguré par le gouverneur de la province de Nador, Jamal Chaarani, le président du Conseil régional, Mohamed Bouarourou, et plusieurs autres personnalités, ce salon vise à mettre en valeur la richesse et la diversité des produits de terroir dont regorgent les provinces de la région, ainsi qu'à offrir un espace ouvert pour exposer ces produits selon une approche de marketing basée sur la valorisation et la promotion de la culture de coopération et de solidarité entre les différentes parties prenantes.



Le salon, qui se tient sur la place de la Corniche jusqu'au 21 mars, s’étend sur une superficie de 1.500 mètres carrés et accueille 60 exposants, représentant notamment des coopératives agricoles, d’artisanat et de services venant des différentes provinces de la région de l'Oriental.



Outre l’espace d’exposition des produits, le salon comprend d’autres espaces dédiés aux enfants, à l’économie solidaire et à la communauté marocaine à l’étranger, ainsi qu’une salle de formation et de conférences, et deux espaces pour l’institutionnel et les VIP.



Dans une déclaration à la MAP, M. Bouarourou a souligné que ce salon, dédié à la promotion des produits de terroir et de l'artisanat, s'inscrit dans la politique de proximité et de renforcement des composantes de l'économie sociale et solidaire dans la région, formulant l'espoir que ces marchés itinérants contribuent à stimuler le dynamisme socio-économique de la ville de Nador, ainsi qu'à soutenir les coopératives participantes en mettant en valeur leurs produits et en élargissant leur commercialisation.



Il a expliqué que le conseil régional déploie des efforts inlassables pour développer l'économie sociale et solidaire, l'un des piliers fondamentaux pour parvenir à un développement durable et soutenir les catégories productives.



De leur côté, plusieurs exposants ont mis l’accent sur l’importance de tels événements pour promouvoir et commercialiser leurs produits, ainsi que pour soutenir leurs efforts visant à les améliorer et à les valoriser.



Ils ont considéré, dans des déclarations similaires, que le salon représente également une opportunité d’échange d’idées et d’expériences entre les exposants.