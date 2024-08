Nador abrite la 4ème édition du Forum arabo-africain pour le développement durable et l’investissement

Intégration économique des femmes

15/08/2024

La ville de Nador abrite, jusqu’au 16 août courant, les travaux de la 4ème édition du Forum arabo-africain pour le développement durable et l’investissement sous le signe de l’intégration économique des femmes.



Tenu pour la première fois au Maroc, après trois éditions en Egypte, cet événement met en évidence le rôle important que peuvent jouer les femmes arabes et africaines dans la croissance économique et le développement des pays.



Il s’agit, selon les organisateurs, d’inviter les participants, venus de plusieurs pays, à engager un débat sur l’autonomisation et l’intégration économiques des femmes qui sont non seulement porteuses d’impacts positifs sur leurs conditions de vie mais jouent un rôle décisif en mobilisant le potentiel qu’elles recèlent pour promouvoir le développement durable et équitable.



La directrice du forum, Sanae El Ouariachi, a fait remarquer dans une déclaration à la MAP, que la ville de Nador qui incarne actuellement une vision d'un Maroc moderne, dispose de tous les atouts nécessaires pour abriter ce type d’événement.



Nador regorge d’énormes potentialités avec à la clé une évolution remarquable au cours de la dernière décennie, a-t-elle dit, ajoutant que cette rencontre se veut une occasion pour exposer les atouts de cette province et les opportunités d’investissement qu’elle offre, ainsi que pour promouvoir l’attractivité économique et touristique de ce territoire, à l’avenir prometteur.



Précisant que ce forum se tient dans le cadre de la célébration de la glorieuse Fête du Trône, elle a mis en avant l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi Mohammed VI au développement socio-économique de la région de l’Oriental, en général, et de la province de Nador en particulier.



Ce forum qui prévoit des débats et des échanges d’expériences entre les pays en matière de commerce et d’investissement, en plus de visites à de grands projets à Nador (station balnéaire, le grand port Nador West Med, …), se veut aussi une occasion pour inciter les hommes d’affaires étrangers et les membres de la diaspora marocaine prenant part à cet événement à investir au Maroc, a-t-elle encore ajouté.



La présidente du forum, Lamyae Abdellah, présidente de l’Alliance de l’inter-connectivité humaine maroco-égyptienne, a relevé, quant à elle, que la rencontre de Nador ambitionne de renforcer les liens de coopération entre les pays arabes et africains dans les domaines de l’industrie et du commerce, en sus de conforter l’intégration économique de la femme et sa contribution au développement durable.



Mettant en avant la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure la femme marocaine et que traduisent les grands acquis consacrés en sa faveur, elle a souligné que la femme marocaine contribue efficacement et pour une large part à l’œuvre accomplie pour l’édification d’une société moderne et prospère et participant activement au développement global du Royaume et à son rayonnement.



De son côté, la ministre d’Etat libyenne chargée des Affaires de la femme, s’est réjouie de sa participation à ce forum arabo-africain qui favorise l’échange d’expériences en vue de la consolidation de la place de la femme dans le processus de développement socio-économique.



La cérémonie d’ouverture du forum a été marquée par une série d’exposés traitant notamment des opportunités d’investissement à Nador et des facilités accordées dans ce domaine, et par la signature d’accords de partenariat visant, entre autres objectifs, à inciter les jeunes Marocains à investir dans le secteur de l’artisanat.



Le président de la Chambre d'artisanat de la région de l'Orient, Mohamed Kaddouri, a mis l’accent sur le talent et le savoir-faire des artisans marocains et sur la réputation à l’international de notre artisanat.



Les exportations de l’artisanat marocain ont réalisé en 2022 un record jamais atteint auparavant qui est venu confirmer et renforcer la tendance haussière entamée depuis la fin de la pandémie de Covid-19, s’est-il réjoui.