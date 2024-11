Nador à l’heure de la 8 ème édition de l’exposition ’’Oriental, patrimoine et fashion’’

29/11/2024

Le coup d’envoi de la 8ème édition de l’exposition ’’Oriental, patrimoine et fashion’’ a été donné, jeudi à Nador, sous le signe "L’Oriental et l’Andalousie: ensemble vers l’avenir".



Organisée par l'Association des jeunes méditerranéens, cette exposition de deux jours vise à mettre en avant et commercialiser les produits de terroir de la région de l'Oriental, ainsi qu'à présenter ses potentialités touristiques, et à faire connaitre le dynamisme de développement et de l'investissement dans le Royaume.



Cet événement, qui connaît la participation de 33 exposants du Maroc et d’Espagne représentant des coopératives et des entreprises émergentes, notamment de la région de l’Oriental, ambitionne aussi de renforcer la coopération économique et commerciale avec l'Espagne, et d'échanger des expériences et des connaissances entre les deux rives.



La présidente de l'Association organisatrice, Yousra Boudih, a souligné, dans une déclaration à la presse, que cette édition s'inscrit dans la continuité du succès des éditions précédentes de l'exposition, qui a eu un grand impact grâce à la diversité des participants et de leurs produits, et la forte affluence des visiteurs.



Il s’agit également, a-t-elle ajouté, du programme de formation dédié aux participants dans divers domaines, de l'impact social et économique qui s'est reflété sur les coopératives, les artisans, les auto-entrepreneurs et les artistes ayant pris part aux éditions précédentes.



Elle a fait savoir que cette édition est marquée par la présence de la ville de Malaga comme invitée d'honneur et ce, dans le cadre du renforcement de la coopération entre la région de l’Oriental et l'Andalousie, à travers l'échange d'expériences et la mise en avant de la richesse de "notre patrimoine commun".



De son côté, le président de la Chambre d’Artisanat de l’Oriental, Mohamed Kaddouri, a indiqué que cette exposition revêt une importance particulière, car elle constitue une plateforme pour montrer et célébrer le savoir-faire des artisans de la province de Nador, soulignant que ce secteur vital reflète l'identité nationale et la culture marocaine.



Il a ajouté que ce secteur connaîtra un saut qualitatif, grâce au Conseil national de l'artisanat, d'autant plus que le Maroc a atteint des chiffres records dans les exportations de ce secteur, ce qui renforce son rôle d'ambassadeur de la culture marocaine dans le monde.



De leur côté, les participants à l'exposition ont estimé que cette initiative leur offre l’opportunité de rencontrer le public, de commercialiser leur créativité et leurs produits d’artisanat, ainsi que d'attirer de nouveaux clients, notant que cette exposition est une occasion pour les jeunes entrepreneurs et les startups d'échanger des idées et des expériences.



Le programme de cet événement, organisé à l’occasion du 69ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, comprend notamment une exposition de produits locaux (habits, artisanat, bijoux, cosmétiques, pâtisserie ...), des démonstrations culinaires, d’habits traditionnels et modernes et de spectacles musicaux mêlant patrimoine marocain et andalou, ainsi que des ateliers et séminaires axés sur la coopération culturelle et économique entre les participants.