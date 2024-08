Nador : Sensibilisation à l’importance de l’économie verte et du développement durable

05/08/2024

La ville de Nador a abrité du 29 juillet au 4 août courant la huitième édition de la ’’Semaine verte’’, organisée par l’Association smile pour le développement durable sous le signe ’’L’eau et l’énergie verte au service du développement durable’’.



Cette édition vise, selon ses initiateurs, à promouvoir la mobilisation des différents acteurs pour développer une solide culture énergétique environnementale et sensibiliser à l'importance de l'économie verte et du développement durable.



Elle ambitionne également à encourager les investisseurs du secteur de l'efficacité énergétique et les acteurs des secteurs public et privé afin de tirer profit des énergies renouvelables dans d’autres secteurs comme l’habitat, l’industrie et les transports.



Cet événement environnemental, organisé en collaboration avec d’autres partenaires, a rendu un vibrant hommage à de nombreux acteurs pour leurs efforts dans le domaine des énergies renouvelables et de l'environnement comme moyen de consolider la croissance verte, en sus de l’organisation d’une série d’ateliers scientifiques et de formation, ainsi que diverses activités à vocation environnementale.



Il s’agit principalement d’activités liées au Programme Emploi Vert, qui vise à former et encadrer les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat vert, d’une caravane dédiée aux énergies renouvelables et d’un village environnemental au profit des enfants.



La huitième édition de la «Semaine verte» a été marquée aussi par l’organisation, à l'occasion de la célébration du 25ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, et en lien avec l'opération Marhaba 2024, des soirées artistiques et diverses activités de divertissement.