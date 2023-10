Nadia Fettah : L'innovation, une priorité absolue pour le Maroc

13/10/2023

Le Maroc considère le développement de l'innovation et de la technologie comme une priorité absolue, a affirmé, mercredi à Marrakech, la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah.



S'exprimant lors d'un panel sous le thème "Africa : The innovation engine", tenu en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), Mme Fettah a mis en avant les initiatives ambitieuses du Maroc pour la promotion de l'innovation et de la technologie.



Après avoir cité le programme "Innov Invest" lancé par son département en partenariat avec la BM, qui a permis le développement d'un écosystème complet et équilibré pour soutenir les start-up aussi bien sur le plan technique que financier, la ministre a appelé à concerter les efforts pour tirer pleinement parti de l'innovation et des technologies.



"Nous devons renforcer nos efforts pour développer davantage d'environnements favorables à l'émergence et à la croissance des entreprises innovantes", a-t-elle dit, plaidant pour la mobilisation de ressources financières substantielles pour l'innovation, notamment privées.



Au-delà de l'aspect financier, Mme Fettah a souligné l'importance de l'assistance technique, du renforcement des capacités et de la promotion de la culture entrepreneuriale auprès des jeunes.