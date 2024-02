Nadal garde Roland Garros et les JO dans le viseur

L'ancien N.1 du tennis mondial Rafael Nadal a déclaré mercredi que Roland Garros et les Jeux olympiques figuraient parmi ses objectifs, tout en rappelant n'avoir pas décidé si 2024 serait sa dernière année.

"Je n'ai pas décidé à 100% (...), je ne sais pas quelles compétitions il me reste à jouer, je doute qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je ne peux pas le confirmer", a répondu Nadal lors d'une interview à la chaîne de télévision espagnole La Sexta.



"Peut-être que dans trois mois je serai en bonne santé, j'en profiterai et je voudrai continuer" mais "compte tenu de mes antécédents, il m'est difficile d'envisager ce scénario", a-t-il dit.



"Mon sentiment est qu'il ne me reste plus beaucoup d'épreuves à jouer", a réaffirmé le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem. "Roland Garros est l'un de mes objectifs", a-t-il assuré.

"J'aimerais également participer aux Jeux olympiques", a ajouté le joueur sacré 14 fois à Paris, précisant qu'il n'était pas "sûr à 100%" d'être en bonne condition.



Interrogé sur son grand rival Novak Djokovic, Rafael Nadal a admis qu'il le tenait pour le meilleur joueur de l'histoire, même s'il projetait une image "plus mauvaise que ce qu'il est en réalité".

"Les chiffres disent que oui, pour moi c'est oui", a-t-il répondu à la question de savoir si Djokovic était le meilleur joueur de tennis de tous les temps.



Concernant le caractère explosif de l'actuel N.1 mondial, l'Espagnol a expliqué: "Ce sont des moments de frustration, Novak casse sa raquette, mais le point suivant il est prêt à jouer à nouveau à 100% et c'est le meilleur que j'ai vu".

Nadal a également fait l'éloge du jeune Carlos Alcaraz. Son compatriote a "tous les ingrédients pour réaliser une carrière incroyable", a-t-il salué.



Grand supporter du club de football du Real Madrid, le tennisman espagnol a également déclaré qu'il aimerait voir le Français Kylian Mbappé rejoindre le club madrilène. "Bien sûr que j'aimerais (voir Mbappé au Real Madrid)", a répondu Nadal lors du même entretien.

Nadal a minimisé le fait que Mbappé ait refusé de signer au Real Madrid par le passé : "Je ne suis pas quelqu'un de rancunier", a-t-il lâché en souriant.