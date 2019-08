Nacer Chadli prêté à Anderlecht

15/08/2019

Le joueur belge d’origine marocaine de l'AS Monaco Nacer Chadli est prêté au club bruxellois d’Anderlecht pour une saison, a annoncé la formation belge de football sur son site Internet.

Il s'agit du troisième international belge qui rejoint les rangs d'Anderlecht, après Vincent Kompany et Hendrik Van Crombrugge.

L'attaquant (30 ans) revient en Belgique, fort d' «une expérience au sein de solides formations étrangères et évidemment aussi chez les Diables Rouges, aux côtés de Vincent Kompany et Hendrik Van Crombrugge", se félicite le club dans un communiqué.

"Ces derniers mois, nous avons travaillé dur à la construction de l'équipe. Nous misons pleinement sur les jeunes, mais nous investissons aussi dans un certain nombre de joueurs expérimentés qui amèneront les jeunes à un plus haut niveau. Chadli est l’un d’entre eux", a expliqué son directeur sportif Michael Verschueren.

International à 56 reprises, Nacer Chadli est l'auteur de six buts pour la Belgique. Il avait notamment inscrit un but à l'ultime seconde du quart de finale de la dernière Coupe du monde de football en Russie, contre le Japon.

Formé par le Standard de Liège puis Maastricht (Pays-Bas), Chadli n'a pourtant jamais joué en Jupiler Pro League, championnat de Belgique de football (première division). Il s'était distingué d'abord aux Pays-Bas à Apeldoorn (2007-2010) puis surtout au FC Twente (2010-2013) où ses performances lui ont valu un passage en Premier League où il est resté cinq saisons (trois sous le maillot de Tottenham et deux sous le maillot de West Bromwich Albion).

La saison dernière, il avait évolué à Monaco, sans pouvoir s'y imposer (16 matches, 9 fois titulaires en Ligue 1).