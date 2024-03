Nabyla Maan offre un spectacle haut en couleur à Agadir

Nuits du Ramadan

31/03/2024

La chanteuse marocaine Nabyla Maan a gratifié, récemment le public d’Agadir, de ses plus belles chansons lors d’un concert haut en couleur organisé dans le cadre de la 18ème édition des "Nuits du Ramadan".

Durant ce spectacle, l’assistance a savouré avec joie les célèbres titres de cette artiste au répertoire riche axé sur l'art du malhoun, de la musique arabo-andalouse, du tarab de Grenade et du jazz.



Tout au long de cette soirée, l’artiste considérée comme l’une des figures marquantes du paysage musical national, a enchanté l’audience, le temps d’une soirée ramadanesque, en l’emportant dans un voyage musical sublime au cœur du patrimoine marocain authentique et intemporel.



Dans une déclaration à la MAP, Nabyla Maan a exprimé son immense bonheur de se produire à Agadir et partagé de beaux moments avec le public, notant que ce concert est la dernière étape d'une tournée artistique dans nombre de villes marocaines organisée dans le cadre de la 18ème édition des "Nuits du Ramadan".



Lancée en 2007, la manifestation les "Nuits du Ramadan", initiée par l'Institut français du Maroc, met en avant la musique marocaine et française, à travers la création d’un espace propice aux échanges culturels et artistiques, la diffusion et le renforcement des valeurs universelles de tolérance, de dialogue et de coexistence qui caractérisent la musique du monde.



La manifestation "Les Nuits du Ramadan", qui a débuté le 19 mars et se poursuivra jusqu'au 3 avril prochain, est placée sous le signe "Jouons ensemble sur une seule corde", au cours de laquelle l'artiste Nabyla Maan a effectué une tournée artistique dans plusieurs villes marocaines qui abritent des antennes du réseau de l’Institut français au Maroc.

Bouillon de culture

Théâtre



Le théâtre El Badaoui présentera, ce samedi à 22h à la Maison de la presse de Tanger, la pièce théâtrale "En attendant le train".

Cette représentation, organisée sous la supervision du Théâtre national Mohammed V, en collaboration avec la Maison de la presse de Tanger, se tiendra dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du théâtre.

L'œuvre, écrite par le dramaturge feu Abdelkader El Badaoui et mise en scène par Hasna El Badaoui, mettra en vedette Ibrahim El Omari, Alaa Eddine El Haouass, Rachida El Masoudi, Mohamed Aqil, Mustapha El Mountassir, et Laila El Moutqui.



Rencontre



La Faculté Ossoul Eddine de Tétouan a accueilli, mercredi, la deuxième édition de l'événement "Ramadan aux langues du monde".

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'attention portée aux étudiants étrangers poursuivant leurs études au sein de l'Université Abdelmalek Essaâdi, en vue de renforcer l'esprit d’ouverture, de coexistence et de dialogue.

Cet événement a rassemblé plus de 120 étudiants étrangers représentant plus de 30 nationalités différentes, venant d'Afrique, d'Asie, d'Europe, des pays du Golfe arabe et d'Amérique latine.

Il a été marqué par un séminaire ponctué par des interventions dans différentes langues, toutes imprégnées de la culture, des coutumes et des traditions marocaines.

Cette rencontre a été une occasion de communication entre les étudiants étrangers et marocains.