Nabyla Maan en concert à Oujda

Nuits du Ramadan

25/03/2024

La chanteuse marocaine Nabyla Maan a donné jeudi au Théâtre Mohammed VI à Oujda un concert haut en colleur dans le cadre de la 18ème édition des "Nuits du Ramadan", organisée à l'initiative de l'Institut français au Maroc.



Lors de ce concert organisé en partenariat notamment avec l'Agence de Développement de l'Oriental et la Direction régionale de la culture, l'artiste marocaine a interprété un florilège de morceaux de son répertoire de musique traditionnelle marocaine, axés sur l'art du malhoun, de la musique arabo-andalouse, du Tarab de Grenade et du jazz.



L’artiste à la voix forte mélodieuse a enchanté le public, le temps d’une soirée ramadanesque, en l’emportant dans un voyage musical sublime au cœur du patrimoine marocain authentique et intemporel.



Lancée en 2007, la manifestation les "Nuits du Ramadan", initiée par l'Institut français du Maroc, met en avant la musique marocaine et française, à travers la création d’un espace propice aux échanges culturels et artistiques, la diffusion et le renforcement des valeurs universelles de tolérance, de dialogue et de coexistence qui caractérisent la musique du monde.



Dans une déclaration à la MAP, Nabyla Maan a exprimé son immense bonheur de se produire à Oujda pour rencontrer son public, qui a merveilleusement interagi avec elle, tout en exprimant son souhait de revenir à nouveau à la ville millénaire et de gratifier ses fans de ses sublimes chansons.



De son côté, le responsable de la communication à l'Institut français d'Oujda, Nabil Hilali, a indiqué qu'il s'agit du 2ème concert de l'icône de la musique traditionnelle arabo-andalouse au Maroc, dans le cadre de sa tournée dans les villes marocaines dans le cadre de la 18ème édition des "Nuits du Ramadan".



La manifestation "Les Nuits du Ramadan", qui a débuté le 19 mars et se poursuivra jusqu'au 3 avril prochain, est placée sous le signe "Jouons ensemble sur une seule corde", au cours de laquelle l'artiste Nabyla Maan effectuera une tournée artistique dans nombre de villes marocaines qui abritent des antennes du réseau de l’Institut français au Maroc.