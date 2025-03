Nabil Jedlane: L’élection du Maroc à la présidence de la 57è session de la CEA témoigne de la confiance des pays africains dans le rôle du Royaume dans le continent

14/03/2025

L’élection du Maroc à l’unanimité à la présidence de la 57ème session de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA) et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique témoigne de la confiance dont font montre les pays africains envers le rôle que joue le Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour établir la paix, la stabilité et la prospérité en Afrique, a souligné l’expert marocain auprès de la CEA, Nabil Jedlane.



Cette élection témoigne de la confiance des pays africains en le rôle que joue le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, dans la promotion de la paix, de la prospérité et du développement en Afrique, à relevé ce professeur de l'économie dans une déclaration à l’issue de cette élection qui a eu lieu, mercredi au siège de la CEA à Addis-Abeba.



Elle démontre encore une fois que le Maroc est un pays de paix, qui mène des stratégies de partenariats gagnant-gagnant avec les pays africains, a-t-il insisté, notant que cela permettra au Royaume de consolider davantage ses relations avec les pays africains et de conforter sa position en tant que pays de confiance et porte de l’Afrique.



Cette 57ème session est placée sous le thème «Faire progresser la mise en oeuvre de l’accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine : proposition d’actions stratégiques transformatrices», qui englobe également les questions de la numérisation, de la technologie, de la sécurité alimentaire et de la transformation énergétique.



La session a débuté par la réunion du Comité d’experts du 12 au 14 mars, suivie de manifestations parallèles les 15 et 16 mars.

Le segment ministériel se tiendra les 17 et 18 du même mois.