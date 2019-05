Nabil El Zhar résilie son contrat avec Leganés

30/05/2019

Le footballeur marocain Nabil El Zhar a résilié le contrat qui le liait au CD Leganés, a indiqué le club de la banlieue madrilène dans un communiqué publié sur sa page web.

"Le CD Leganés et Nabil El Zhar ont convenu de résilier le contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2020. En conséquence, le milieu de train marocain âgé de 32 ans n’évoluera pas dans le club l’année prochaine", a précisé la même source.

El Zhar quitte Leganés après deux saisons et demie défendant les couleurs du club, poursuit le communiqué, rappelant que l’international marocain était arrivé en 2017 en provenance de Las Palmas.

Le joueur marocain a disputé 82 matchs officiels avec Leganés lors desquels il a marqué 8 buts.

Le club de la banlieue madrilène a tenu à remercier El Zhar pour son "professionnalisme" durant la période passée au Leganés, tout en lui souhaitant le meilleur sur les plans professionnel et personnel.