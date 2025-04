Nabil Baha : Les joueurs ont amplement mérité la qualification

11/04/2025

Les joueurs de la sélection marocaine ont produit un grand match et amplement mérité leur qualification pour les demi-finales de la CAN U17, a indiqué, jeudi à Mohammedia, le sélectionneur national, Nabil Baha.



Les Lionceaux de l’Atlas se sont donné à fond et se sont battus jusqu'au bout et ont fini par cueillir les fruits de leurs efforts, a affirmé Baha en conférence de presse, suite à la victoire sur l’équipe sud-africaine par 3 buts à 1.



Ce match a été le plus dur jusqu’à présent, face à des Sud-Africains solides et bien organisés, qui ont créé certaines difficultés, notamment sur le flanc gauche, a relevé Baha, soulignant que l’équipe nationale a fini par s’adapter au style de jeu de l’adversaire.

Concernant les demi-finales, le technicien marocain a assuré que les joueurs sont fins prêts à en découdre avec le prochain adversaire, qui sera soit la Côte d’Ivoire, soit le Sénégal.



De son côté, l’entraîneur de l’Afrique du Sud, Vela Khumalo, a indiqué que ses joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes et se sont bien préparés au match, ajoutant que c’est le meilleur qui a gagné.



Pour lui, l’équipe sud-africaine n’a pas été efficace offensivement devant une équipe marocaine solidaire et solide.



Divers

Course féminine de la victoire



La 15ème édition de la course féminine de la victoire aura lieu, dimanche à Rabat, sous le signe "Le sport au service de l’inclusion sociale". Organisée par l’association "Femmes, réalisations et valeurs", présidée par l’ancienne double championne du monde des 400 m haies, Nezha Bidouane, cette course est placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et la présidence effective de la présidente de Special Olympics Maroc, Lalla Soumia El Ouazzani. Le coup d’envoi de cette course, qui fait partie désormais des grandes compétitions féminines à l’échelle mondiale, sera donné à 10h00 à l’entrée du Jardin d’essais (Bab Tamesna) à Rabat, indique un communiqué des organisateurs.

Les participantes, issues de différentes franges sociales et catégories d’âge, vont parcourir une distance de 7 km, avec départ et arrivée au Jardin d’essais. Elles peuvent courir, marcher ou alterner les deux à la fois, sans aucune restriction réglementaire.