NBA Africa et le Groupe OCP lancent un programme ambitieux de développement du basketball pour les jeunes

17/10/2023

Le Groupe OCP, leader mondial de l'industrie des Phosphates et "NBA Jr." ont lancé, samedi à Benguérir (province de Rehamna), un programme ambitieux de développement du basketball pour les jeunes et ce, par l'organisation d'un événement sportif d'envergure visant à stimuler les compétences des jeunes et à leur permettre de découvrir de nouveaux intérêts.



Cette manifestation, qui s'est déroulée dans la grande salle des sports de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), s'inscrit dans le cadre d'un programme visant à encourager l'éducation, le sport et l'épanouissement des jeunes issus de Benguérir et de Khouribga.



Cet événement sportif comprend plusieurs activités, dont des ateliers, des séances d'entraînement sportif en groupe, outre d'autres activités destinées à permettre aux participants d'acquérir des compétences de base, de découvrir de nouveaux intérêts et de bénéficier des conseils des encadrants.



"Cette activité sportive revêt une grande importance pour nous car, nous avons lancé ce programme en 2019, et aujourd'hui nous revenons pour lui donner un nouveau souffle", a déclaré à la presse, le chef de la stratégie et des opérations de NBA Africa, George Land, soulignant que la pratique du basketball en groupe, contribue à l’enseignement des valeurs aux enfants.

"Nous sommes ravis d'étendre nos efforts de développement de la jeunesse au Maroc en collaboration avec le groupe OCP, qui partage notre engagement à rendre le basketball plus accessible aux jeunes d'Afrique", a-t-il ajouté. Dans une déclaration similaire, le chef des opérations de basketall de la NBA Afrique, Franck Traoré, a mis l’accent, quant à lui, sur le rôle crucial du sport dans l’épanouissement des jeunes.



"Cette manifestation a constitué une occasion pour réaffirmer que le Continent africain est en mesure d'accéder à une position avancée dans le domaine sportif grâce au gisement de talents dont il regorge", a-t-il enchaîné, citant dans ce contexte le grand exploit de la sélection marocaine lors de la dernière Coupe du monde de football au Qatar.



"L'exploit inédit de la sélection marocaine démontre de manière claire que l’Afrique est capable de réussir et de s’imposer dans plusieurs disciplines sportives, dont le basketball", a affirmé M. Traoré. La Jr. NBA, qui est un programme mondial de participation au basketball ciblant aussi bien les garçons que les filles, vise à inculquer aux jeunes, les compétences fondamentales ainsi que les valeurs essentielles du jeu au niveau local.



Le programme Jr. NBA, qui a touché plus de 165.000 jeunes dans 16 pays africains, vise aussi à développer et à améliorer l'expérience du basketball chez les jeunes joueurs, les entraîneurs et les parents. Au niveau de Benguérir et de Khouribga, les nouvelles éditions de la Ligue NBA Jr. connaitront la participation de plus de 100 équipes représentant les différents établissements scolaires.