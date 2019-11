NAPS lance son activité d'émission de moyens de paiement électronique

03/11/2019 Libé

L'opérateur monétique NAPS, filiale de M2M Group, a annoncé le lancement de son activité d’émission de moyens de paiement électronique sécurisés. Après le lancement réussi de son offre acquisition, NAPS met sur le marché national la première offre duale de "carte et application de paiement", sans compte bancaire, sans frais de tenue de compte, indique l'opérateur dans un communiqué. Cette offre duale de carte et d'appli mobile combine pour la première fois au Maroc les avantages et les fonctionnalités d'un compte de paiement avec un RIB nominatif et d'une carte de retrait et de paiement utilisable sur tous les GAB et TPE au Maroc, précise la même source. Elle combine également les fonctionnalités d'une carte prépayée rechargeable utilisable dans la limite du solde disponible et d'une application de paiement utile aussi bien pour la gestion de la carte (paramétrages, consultation de solde, historiques et relevés) que pour des opérations de transfert d’argent, de paiement et de recharge électroniques via mobile, rapporte la MAP. La carte et appli mobile NAPS mettent à la disposition de tous les Marocains, qu'ils soient des particuliers ou des professionnels une nouvelle façon de gérer et d’utiliser leur argent au quotidien en toute liberté et en toute sécurité. Cette offre duale novatrice permet aussi la souscription multi-modale avec la possibilité de livraison de la carte à domicile, permettant ainsi à chacun d'obtenir sa carte en optant pour le mode de souscription de son choix, soit en agence à travers les 100 points de service opérationnels à travers 21 villes au Maroc ou à distance sur le site www.naps.ma ou via me call center de NAPS pour effectuer la souscription et recevoir la carte en agence ou à domicile. Elle permet aussi l'utilisation de la carte et appli mobile pour tous les services de recharge, de paiement et de transfert, sur le canal digital (GAB, TPE, Internet, mobile) et auprès du réseau physique ainsi qu'une tarification simple et harmonisée pour le canal digital et le réseau physique qui démarre à 5dh par opération pour le transfert d'argent, le retrait GAB, le retrait en agence et la recharge par carte bancaire. Les autres services sont gratuits, à savoir la recharge du compte en agence, la réception d’un transfert d’argent, le paiement sur TPE, la gestion du compte ou le remplacement d’une carte, ajoute le communiqué.