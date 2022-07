N’annulez pas la culture russe

01/07/2022

Avant d'écrire Les Frères Karamazov ou Notes du métro , Fiodor Dostoïevski a été condamné à mort par le gouvernement tsariste pour avoir prétendument participé à des activités révolutionnaires, envoyé dans un camp de prisonniers sibérien et contraint d'effectuer son service militaire en exil. Néanmoins, c'est après son retour d'Europe, où il a passé des années à vivre en liberté, que Dostoïevski a écrit dans A Writer's Diary, que «tout le monde» a «secrètement entretenu de la méchanceté contre» les Russes, que les Russes «étaient des disciples et des esclaves».



Alors que de nombreuses institutions culturelles, sinon la plupart, en Europe et aux Etats-Unis ont effectivement «annulé» les artistes et la culture russes, les paroles de Dostoïevski sonnent plus juste que jamais. Comme Ian Buruma l'a récemment noté, les Russes pensent de plus en plus que le Kremlin aurait pu avoir raison depuis le début : la Russie est vraiment une «forteresse assiégée», à jamais incomprise et minée par un Occident hostile.



Bien sûr, il y a quelque chose comme une question de poule ou d'œuf en jeu ici. Le rejet de la culture russe par l'Occident est une réponse au lancement par le président russe Vladimir Poutine d'une «opération militaire spéciale» brutale en Ukraine. Mais cette opération, affirme Poutine, était une réponse à l'hostilité occidentale – en particulier aux efforts américains pour transformer l'Ukraine en «anti-Russie». Selon l'ambassadeur de Russie aux Nations unies, Vasily Nebenzya, l'objectif n'est pas d'éliminer l'Ukraine, "une nation chère et amie", mais de l'empêcher de servir "l'agenda anti-russe" américain.



Même les Russes qui n'adhèrent pas entièrement au récit du Kremlin sur l'Ukraine sont consternés par la promptitude avec laquelle l'Occident s'est tourné vers tout ce qui est russe. Après la Seconde Guerre mondiale, les écoles ont continué à enseigner la langue allemande; les orchestres ont continué à jouer Bach et Mozart à guichets fermés; et les gens ont continué à lire Goethe et Thomas Mann. Toute l'histoire et la culture allemandes n'ont pas été souillées par les crimes des nazis.



Pourtant, depuis que Poutine a lancé sa guerre contre l'Ukraine, l'orchestre philharmonique de Munich a limogé son chef d'orchestre russe, Valery Gergiev, et le New York Metropolitan Opera a rompu ses liens avec le théâtre russe du Bolchoï. Les musiciens russes ont été exclus des compétitions internationales. Certains orchestres ont même retiré Tchaïkovski de leurs programmes de concerts.



Un autre grand auteur russe, Vladimir Nabokov, a décrit la tendance à rejeter une culture comme une forme de vulgarité. Bien que couper les liens avec les universités russes puisse sembler moins vulgaire que de détruire les magasins allemands de la perspective Nevsky à Saint-Pétersbourg, comme l'ont fait les nationalistes russes dans les années 1910, le sentiment sous-jacent est le même.



Même dans le cas de l'Ukraine, le rejet de l'art et de la culture russes semble reposer sur une logique erronée. Bien sûr, si quelqu'un a raison de rejeter la Russie, c'est bien l'Ukraine. Mais la décision d'éliminer la littérature et la langue russes des programmes scolaires n'est pas aussi simple que de "jeter" tout ce qui "nous relie d'une manière ou d'une autre à l'Empire russe", comme l'a dit le vice-ministre ukrainien de l'Education et des Sciences Andriy Vitrenko.



Le réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa a appelé à la prudence dans l'annulation d'artistes russes, en partie parce que ce qui fait quelque chose de "russe" n'est pas toujours clair. Il a été expulsé de l'Académie ukrainienne du cinéma en raison de sa position, mais il fait valoir un bon point. En fait, l'approche du ministère de l'Education envers Nikolai Gogol met en évidence cette ambiguïté.



Bien que Gogol soit né en Ukraine – et ses histoires ukrainiennes seront autorisées – il a écrit des chefs-d'œuvre comme The Overcoat et Dead Souls alors qu'il vivait à Saint-Pétersbourg et à Rome. Ces œuvres seront ainsi bannies des écoles ukrainiennes, privant les étudiants du pays du grand art d'un génie que de nombreux Ukrainiens revendiquent comme le leur.



Selon le ministère ukrainien de l'Education, les étudiants auraient du mal à comprendre ces œuvres, notamment parce que le «contexte historique» est «compliqué et lointain». Mais la jeunesse ukrainienne ne mérite-t-elle pas plus de crédit que cela ? Après tout, ils lisent la littérature russe depuis des générations. Et s'il était vrai que les étudiants ukrainiens ne pouvaient pas saisir des contextes historiques complexes ou lointains, n'auraient-ils pas aussi du mal à lire Balzac, les sœurs Brontë, Cervantès et Chaucer?



Vitrenko dit que les Ukrainiens n'ont pas besoin d'"œuvres lourdes" décrivant la "souffrance de l'âme russe". Mais le pouvoir de Crime et châtiment de Dostoïevski ou de Guerre et paix de Léon Tolstoï réside certainement dans leur compréhension de la condition humaine, et pas seulement de la condition russe. Dans tous les cas, refuser de s'engager dans la culture russe ne changera pas les calculs de Poutine ni l'obligera à retirer ses forces d'Ukraine. Ce qu'il fera, c'est couper une source potentielle d'informations sur ses objectifs et ses motivations.



Dans la nouvelle de Nikolai Leskov "Le conte du gaucher louche de Tula et de la puce d'acier", le tsar Alexandre Ier ordonne à son serviteur de trouver un Russe capable d'améliorer une petite puce mécanique que le tsar avait ramenée de Londres. Les forgerons de Tula travaillent pendant des jours, sans succès apparent. Mais l'un d'eux - "Lefty" - montre finalement au tsar que les Russes avaient réussi à équiper la puce de fers à cheval, en utilisant de minuscules clous que Lefty avait forgés. C'était une réalisation magistrale, mais à quoi bon?



Envahir l'Ukraine ne sert pas les intérêts nationaux de la Russie. (Un pays raisonnablement moderne dans un monde globalisé ne peut pas résoudre ses problèmes par la force.) Mais, comme Alexandre Ier dans l'histoire de Leskov, Poutine a un point à faire valoir : la Russie est une grande puissance, capable de réaliser des choses que d'autres ne peuvent pas. Pierre le Grand – que Poutine a invoqué dans son effort pour justifier la guerre d'Ukraine – a fait une remarque similaire au XVIIIe siècle, en reprenant à la Suède les «terres russes» sur la côte baltique.



Comme tant d'œuvres russes, l'histoire de Leskov se termine en tragédie. Après avoir étonné le tsar et les Anglais, Lefty se livre à un concours de beuverie avec un marin britannique à Saint-Pétersbourg qui se termine par son envoi dans un hôpital pour inconnus, faute de pièce d'identité. Là, Lefty meurt, avec peu de choses à montrer pour ce qu'il a fait de manière si impressionnante. Peut-être que Poutine devrait lui aussi lire de plus près la littérature russe.



Par Nina L. Khrouchtcheva

Professeure d'affaires internationales à la New School