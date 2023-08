Mutandis : Hausse de 8% du CA au S1-2023

04/08/2023

Le chiffre d’affaires (CA) du groupe industriel marocain spécialisé dans les biens de consommation des ménages, Mutandis, s’est établi à 1,1 milliard de dirhams (MMDH) au 1er semestre de l’année (S1-2023), en progression de 8% par rapport à un an avant.



La hausse des prix et l’évolution des volumes vendus par Mutandis permettent une progression satisfaisante du chiffre d’affaires du semestre, avec des marges en nette amélioration du fait de la stabilisation du coût des intrants, explique le groupe dans un communiqué.



Au seul deuxième trimestre 2023, Mutandis a réalisé un CA consolidé de 582 MDH, en recul de 3% par rapport à la même période une année auparavant, souligne la même source.



Par activité, les "détergents" ont réalisé un CA de 336 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2023, en hausse de 2% par rapport aux six premiers mois de l'année écoulée. Les "produits de la mer" ont généré, quant à eux, un CA de 249 MDH, en baisse de 2%, les "bouteilles alimentaires" 165 MDH (-1%) et l'activité "Jus de fruits" 54 MDH (+51%).



Au S1-2023, le CA de Season brand s'est établi quant à lui à 296 MDH, en hausse de 26% par rapport à S1-2022, grâce à l’effet combiné de la hausse des volumes et des prix de vente, avec un effet change positif sur la période.



En ce qui concerne les investissements, ils se sont chiffrés à 101 MDH, tandis que la dette nette bancaire s’est fixée à 954 MDH au 30 juin 2023, contre 739 MDH au 31 décembre 2022.