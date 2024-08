Mustapha Zemmouri, symbole de l’ouverture du Maroc sur le monde

06/08/2024

Mustapha Zemmouri, alias Estevanico, est un explorateur qui illustre parfaitement l’ouverture du Maroc sur le monde, ayant joué un rôle important dans la découverte de l’Amérique du Nord, a affirmé vendredi à Azemmour Abdelkader El Jamoussi, consul général du Royaume du Maroc à New York.



Intervenant lors d’une conférence internationale organisée par le Conseil communal d’Azemmour, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la région de Casablanca-Settat, le consulat général du Maroc à New York et la City University of New York (CUNY), il a mis en avant ses immenses contributions lors de l’exploration de l’Amérique du Nord au 16ème siècle.



Dans une déclaration à la presse, M. El Jamoussi a noté que les exploits hors du commun de cet explorateur marocain donnent une dimension plus profonde encore aux relations entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, indiquant que son odyssée est enseignée dans les manuels scolaires américains et représente une matière réflexive pour les académiciens et les historiens. Il a révélé que Mustapha Zemmouri a participé au sauvetage de quatre vies humaines lors d’une expédition d’exploration composée de 600 personnes sous son commandement qui a duré 8 ans entre la Floride et la Californie.



Il a, par ailleurs, indiqué que cette rencontre est le prolongement d’une conférence internationale intitulée "Sur les traces d’un explorateur africain remarquable", organisée en février dernier dans l’enceinte de la prestigieuse City University of New York.



De même, l’universitaire Chouaïb Halifi a souligné l’importance de cette conférence internationale qui jette des ponts entre les continents africain, américain et européen, ajoutant que l’histoire retient les remarquables contributions de nombreuses personnalités marocaines à l’esprit universaliste.



"Dans l’histoire des explorations, Mustapha Zemmouri s’impose de manière incontournable comme l’un des explorateurs majeurs de l’Amérique du Nord, célébré d’ailleurs en Amérique et en Europe", a-t-il dit, relevant l’importance d’une telle célébration dans l’émergence d’une identité culturelle commune.



D’où, l’importance de cette conférence internationale qui s’est tenue sous le thème "Mustapha Zemmouri, un pont culturel méditerranéen et un héritage humaniste". Organisée en partenariat avec l'Association provinciale des affaires culturelles et avec l'appui de l'OCP, elle réunit des académiciens et des historiens nationaux et internationaux.