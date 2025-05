Mustapha El Ktiri met en avant l’importance de la préservation de la mémoire historique nationale

Journée internationale des musées

22/05/2025

Le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné, mardi à Rabat, l'importance de la préservation de la mémoire historique nationale avec ses charges culturelles et civilisationnelles.



S’exprimant lors d'une rencontre organisée par le Haut-commissariat aux anciens combattants et anciens membres de l’armée de libération, à l'occasion de la Journée internationale des musées, M. El Ktiri a indiqué que cet événement constitue une occasion idoine pour présenter les efforts déployés par le Haut-commissariat afin de préserver cette mémoire nationale, de l'enseigner aux jeunes et aux générations montantes et de l'ériger en tant qu'outil de préservation de l'identité nationale et facteur contribuant au développement humain.



Et d’ajouter que la question de la documentation et de la préservation de la mémoire historique est d'une importance capitale compte tenu de son impact décisif sur la préservation de la mémoire des événements et fournit le bagage nécessaire permettant d’aider à les mémoriser, puis les aborder, les étudier et les analyser, tout en œuvrant à en connaître les chapitres et les détails.



M. El Ktiri a précisé que la construction d'espaces de mémoire historique nationaux et locaux est l'une des initiatives socioculturelles importantes ayant bénéficié de la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, après l'inauguration en décembre 2007 de l'espace d'Assa en tant que première pierre de ce chantier national.



Il a relevé que les espaces de la mémoire historique de la résistance et de la libération sont, avant tout, "un outil de communication" qui s'attache à présenter et à transmettre la culture, la pensée, l'Histoire et le mode de vie des femmes et des hommes du Mouvement national, de la résistance et de l'armée de libération, de génération en génération, à travers une variété de supports et d'outils qui combinent principalement l’écrit, le visuel et l'audiovisuel.



Pour sa part, Hassan Zouhal, chef du service de classement des monuments historiques et des sites au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a souligné que la participation à cette rencontre scientifique s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts du Département de la culture visant à renforcer la protection juridique des sites archéologiques et des édifices historiques.



Dans son intervention, il est revenu notamment sur les mécanismes de protection du patrimoine culturel dans le cadre des lois nationales et internationales, le rôle des institutions de tutelle et l’importance de la protection juridique des sites et édifices historiques.



Placée sous le thème "Le rôle des institutions et organismes dans la préservation et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel", cette rencontre, qui a constitué un moment unique de sensibilisation à l'importance des musées en tant qu'espaces de dialogue culturel, de valorisation de la diversité et de promotion de la compréhension et de la coopération entre les peuples, a été marquée par la participation de nombreuses personnalités actives dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel.