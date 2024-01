Mustapha El Ktiri : La présentation du Manifeste de l'indépendance, un tournant décisif dans le processus de la lutte national

14/01/2024

La présentation du Manifeste de l'indépendance a marqué un tournant décisif dans le processus de la lutte nationale menée par le peuple marocain pour la liberté, l'indépendance, l'intégrité territoriale du Royaume et la défense des constantes nationales, a affirmé, jeudi à Rabat, le Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri.



Lors d'un meeting organisé par le Haut commissariat aux Anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération à l'occasion du 80e anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance, M. El Ktiri a mis en avant la portée et les profondes significations symbolisées par cet anniversaire riche en nobles valeurs de patriotisme sincère, soulignant l'esprit de sacrifice, l'héroïsme et la bravoure ayant prévalu lors des différentes phases de la lutte du peuple marocain face aux convoitises des forces coloniales étrangères.



La célébration de cette victoire, a-t-il ajouté, est une occasion pour les générations montantes de se remémorer les épopées de cet épisode radieux de la lutte de libération, et de tirer les enseignements majeurs de ces évènements phares, afin de renforcer l'esprit patriotique et les valeurs de la citoyenneté positive, pour relever les défis actuels et futurs, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



M. El Ktiri a passé en revue certaines étapes importantes de l'histoire de la résistance marocaine, rappelant le contexte historique de la présentation du Manifeste de l'indépendance, qui a constitué une véritable révolution ayant reflété le patriotisme des Marocains, leur attachement aux constantes de la nation et leur mobilisation à poursuivre la lutte nationale pour défendre les intérêts suprêmes de la patrie. Il a, dans ce sens, rappelé que cet évènement a suscité une adhésion fervente de l'ensemble du peuple marocain.



Par ailleurs, il a réitéré la mobilisation continue de la famille de la résistance et de l'Armée de libération, à l'instar des autres composantes de la société marocaine, derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI afin de poursuivre le processus de modernisation et de développement des provinces du Sud, préserver l'intégrité territoriale du Royaume et conforter les acquis nationaux.



Pour sa part, l'ancien résistant Ahmed Tanan, a fait observer, dans une allocution au nom de la famille de la résistance et de l'Armée de libération, que la présentation du Manifeste de l'indépendance a été un tournant décisif et une page des plus lumineuses de l'histoire de la résistance nationale face à l'occupation étrangère.



M. Tanan a également mis en exergue le contexte historique de la présentation du Manifeste, mettant l'accent sur les significations de la célébration de cet anniversaire qui reflète la volonté des Marocains de mener à bien le combat de libération contre la présence étrangère et la domination coloniale.



Le meeting a vu la participation des représentants de partis politiques, d'organisations syndicales, d'acteurs de la société civile, des femmes et d'hommes du Mouvement national, de la Résistance, et de l'Armée de libération et des ayants-droit des anciens résistants.

Par ailleurs, un hommage a été rendu à sept membres de la famille de la résistance et de l'Armée de libération dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.