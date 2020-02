Mustapha El Idrissi publie “Des créateurs en présence de leurs pères”

07/02/2020

Le journaliste Mustapha El Idrissi vient de publier chez les Editions maghrébines son premier livre intitulé «Des créateurs en présence de leurs pères». Ce livre présente des articles, parus en 2019 à Al Ittihad Al Ichtiraki où travaille Mustapha El Idrissi en tant que journaliste, et dans lesquels des écrivains, des poètes et des artistes marocains évoquent leurs relations avec leurs pères. Selon son auteur, ce livre (240 pages de taille moyenne) tente de mettre en exergue les manifestations de la relation entre l’autorité/l’image du père et le créateur en racontant les expériences personnelles de certains écrivains, poètes, artistes et créateurs marocains et comment cette relation a façonné leur vision et leur création. «L’image du père chez les écrivains et les créateurs a toujours oscillé entre un refus latent ou manifeste, entre l’acceptation totale ou partielle, entre la fascination et l’admiration parfois, et la violence et la haine d’autres fois », a écrit Mustapha El Idrissi dans la préface de ce livre-témoignage. Il convient de souligner que le tableau de la couverture est une œuvre de l’artiste peintre Chafik Zekari.