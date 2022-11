Mustapha Baitas : La situation épidémiologique est stable et le gouvernement prendra les mesures appropriées pour protéger la santé des individus et l'économie

13/11/2022

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a assuré, jeudi à Rabat, que la situation épidémiologique au Maroc est "stable", malgré les fluctuations enregistrées dans les cas d'infection.



Répondant à des questions de journalistes à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, sur la hausse des cas de Covid-19 et les mesures que le gouvernement prendra pour éviter une éventuelle vague épidémique, le ministre a expliqué que la situation épidémiologique est "rassurante et ne prête pas à l'inquiétude", malgré les fluctuations des cas enregistrés récemment, notant que le gouvernement "a étudié la question, suit la situation et prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des individus et l'économie nationale".



Le Conseil de gouvernement avait examiné, lors de sa réunion du 27 octobre, la possibilité de lever l'état d'urgence sanitaire d'ici la fin du mois de novembre.